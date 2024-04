Marista Lab: Dia da Terra – 5 fatos que você precisa saber sobre a data

O Dia da Terra, celebrado em 22 de abril, lembra sobre a necessidade de proteger e preservar nosso planeta. Criado em 2009 pela Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU), a data reforça a importância da sustentabilidade e da conservação dos recursos naturais e motiva a conscientização sobre questões ambientais iminentes causadas pelas mudanças climáticas.

O programa “Harmonia com a Natureza”, da ONU, reconhece que o esgotamento dos recursos naturais do mundo e a rápida degradação ambiental são resultados de padrões insustentáveis de consumo e produção, que tiveram consequências adversas tanto para a Terra quanto para a saúde e o bem-estar geral da humanidade.

Além de ser um chamado para olhar com mais atenção sobre como as ações humanas podem causar impactos negativos ao meio ambiente, o objetivo do Dia da Terra também é encontrar formas de co locar em prática a sustentabilidade. “Para isso, é possível adotar hábitos simples em casa e na comunidade, como economizar água e energia, separar o lixo corretamente e reutilizar embalagens. Afinal, todos temos a responsabilidade de pro teger a Terra”, aconselha a coordenadora de Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos.

O Dia da Terra surgiu após protestos

O fato que culminou com a criação do Dia da Terra aconteceu na década de 1970: um protesto liderado pelo ativista ambiental e senador estadunidense Gaylord Nelson, em Nova York. Em 2009, a ONU reconheceu a relevância da data para a luta em defesa do meio ambiente como forma de promover a reflexão para o desenvolvimento de uma consciência ambiental.

Era para atrair essencial mente estudantes universitários

O dia 22 de abril foi escolhido porque a maior parte dos estudantes estava de férias de primavera, o que permitiu que participassem do protesto. A in tenção era atrair esse público, reconhecido por serem politica mente ativos e se envolverem em causas ambientais.

A mobilização foi um sucesso

Com a participação de cerca de 20 milhões de pessoas desfilando pelas ruas norte-americanas, o protesto foi muito bem-sucedido. A data ficou marcada como o surgimento dos movimentos ambientalistas e hoje é comemorada por mais de 500 milhões de pessoas ao redor de todo o mundo.

Documentário foi lança do para celebrar o Dia da Terra

Em 2009, a Disney lançou, no Dia da Terra, om documentário Earth. O documentário foi adaptado da popular série de televisão da BBC “Planet Earth” e observa os padrões de migração dos animais em todo o mundo, assim como o ambiente e os ecossistemas.

Data incentiva mudança de hábitos

A responsabilidade para limitar as mudanças climáticas e mitigar a crise ecológica global é um dever de todos. A data ressalta que adquirir hábitos mais sus tentáveis é o principal caminho para contribuir com a preservação do planeta. Portanto, economizar água e energia, reduzir o uso do carro e o consumo de carnes são algumas ações que podem contribuir com o meio ambiente.