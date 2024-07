Marista Lab: Dia dos Avós – como eles contribuem para o bem-estar dos netos?

Conviver com os avós pode ajudar a desenvolver habilidades sociais como empatia e compreensão.

Estar perto dos avós é capaz de proporcionar diversos benefícios para as crianças e adolescentes. Por isso, é essencial promover e nutrir a relação entre avós e netos, reconhecendo o valor único que esses laços familiares podem oferecer ao desenvolvimento. O papel dos avós na vida dos netos é tão importante que já foi até comprovado em uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford. O estudo, realizado com 1,5 mil famílias, mostrou que um alto nível de envolvimento com os avós aumenta o bem-estar das crianças, reduzindo a ocorrência de problemas emocionais e comportamentais.

Além de fortalecer o vínculo familiar e a memória afetiva, interagir com os avós é importante para aproximar as gerações, adquirir conhecimentos e desenvolver habilidades sociais como empatia e compreensão.

“Enquanto os netos podem aprender muito com os mais velhos, os avós também se nutrem desse relacionamento, que gera benefícios para ambas as partes” ressalta a coordenadora de Educação Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosângela Dambroski dos Santos.

Aqui estão alguns dos principais benefícios da relação com os avós para as crianças:

Apoio emocional:

Os avós oferecem um tipo especial de amor e apoio emocional que pode ser reconfortante para as crianças. Isso pode ajudar a aumentar a autoestima e o senso de segurança.

Transmissão de valores e tradições:

Os avós são uma fonte rica de histórias de família, tradições culturais e valores. Eles podem transmitir conhecimentos e práticas que ajudam as crianças a entenderem melhor sua herança e identidade.

Desenvolvimento social:

Interagir com os avós pode ajudar as crianças a desenvolverem habilidades sociais, como empatia, paciência e respeito pelos mais velhos. Essas interações podem ampliar a compreensão sobre diferentes gerações e perspectivas.

Modelo de vida:

Os avós podem servir como modelos positivos de vida, demonstrando resiliência, sabedoria e experiências que podem inspirar e orientar as crianças.

Diversão:

Muitas crianças desfrutam da companhia dos avós por causa das atividades divertidas e das histórias que compartilham. O tempo passado com eles pode ser uma fonte de alegria e de memórias duradouras.

