Marista Lab: Dia Nacional da Ciência – 4 experimentos fáceis para fazer em casa

Além de incentivar o interesse pela ciência, atividades podem desenvolver diversas habilidades importantes

Experimentos científicos são um ótimo estímulo para envolver os filhos em brincadeiras que incentivam o aprendizado. Portanto, nada melhor do que fazer uma boa seleção de atividades lúdicas e criativas para aguçar a curiosidade das crianças sobre ciência.

Além de incentivar o interesse pela ciência, os experimentos podem desenvolver habilidades importantes como coordenação motora, concentração e trabalho em equipe. “Aliar a brincadeira com o aprendizado é algo muito valioso para o aprendizado das crianças, especialmente quando envolve a interação com a família”, ressalta a coordenadora do Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos.

Confira 4 experimentos para despertar o interesse pela ciência:

Tintas dançantes – Faixa etária indicada: 5+

Você vai precisar de: Leite; Corante alimentício; 1 prato grande raso; Detergente; Cotonete.

Coloque um pouco de leite no prato. Adicione o corante colorido, deixe uma boa distância entre as cores. Molhe a ponta do cotonete no detergente e peça para seu filho colocar o cotonete com a ponta úmida dentro da mistura de leite e corante. O detergente, fará com que o corante e o leite se movam, formando uma dança de cores no prato.

Cabelos arrepiados – Faixa etária indicada: 6+

Você vai precisar de: 1 balão; 1 roupa de lã (blusa, casaco, cachecol). Passo a passo para colocar o experimento em ação:

Encha o balão e dê um nó no bico. Pegue a peça de roupa de lã, e esfregue o balão por alguns segundos. Em seguida, aproxime e passe o mesmo lado do balão que você esfregou na lã nos cabelos. A eletricidade estática fará com que os fios do cabelo fiquem ouriçados.

Lâmpada de lava – Faixa etária indicada: 8+

Você vai precisar de: 1 pote alto e grande, como uma jarra ou vaso de vidro; 1 copo de água; 1 litro de óleo de cozinha; Corante alimentício; 1 pastilha de efervescente antiácido.

Na jarra de vidro adicione o óleo de cozinha, misture um pouco de corante alimentício na água reservada. Despeje a água colorida na jarra com o óleo. Como óleo e água não se misturam, será possível ver o óleo indo para a parte de cima do pote. Então, adicione a pastilha efervescente e a mágica começará a acontecer.

Pimenta na água – Faixa etária indicada: 5+

Você vai precisar de: 1 prato raso; 1 copo de água; 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída; Detergente.

Adicione a água no prato, depois salpique a pimenta-do-reino. Agora peça para o seu filho para que ele passe uma gota de detergente na ponta do dedo e coloque esse mesmo dedo no prato. A pimenta vai dançar para longe, se afastando para não ter contato com o sabão.