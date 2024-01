Marista Lab: Dicas para lidar com os desafios da volta às aulas

Neste momento, o acolhimento e o diálogo são fundamentais para trazer mais segurança e autoconfiança

Sentir medo e insegurança é algo super comum na volta às aulas e afetam não somente as crianças, mas também os adolescentes. Afinal, é preciso lidar com diversos desafios, como conteúdos diferentes, novos professores e, por vezes, com uma nova escola. Neste momento, o acolhimento e o diálogo são fundamentais para trazer mais segurança e autoconfiança.

Portanto, é importante adotar algumas medidas para ajudar os adolescentes a se adaptarem ao novo ano letivo. O mais importante, lembra a coordenadora de Ensino Médio e Ensino Fundamental Anos Finais do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos, é compreender que, às vezes, a adaptação ocorre gradualmente.

“Neste momento, é fundamental reconhecer que sentir insegurança e ansiedade é comum e abrir vias de comunicação sobre os seus sentimentos. Desta forma, fica mais fácil saber como ajudar”, orienta.

Com paciência e acolhimento, os pais conseguem ajudar os adolescentes a se adaptarem mais facilmente ao novo ano letivo. Uma alternativa é lembrar sobre os pontos positivos, como o reencontro com os amigos e a volta com a rotina.

Confira dicas de como ajudar os filhos diante do desafio da volta às aulas:

Volta à rotina: mesmo que pareça contraditório, retomar a rotina é algo bom. Afinal, é ela que ajuda a trazer mais segurança para a volta do ano escolar.

Lide com as expectativas: muitas vezes, os adolescentes podem ficar ansiosos pelo que imaginam que irá acontecer quando as aulas voltarem. Os ajude a focar no presente e estarem abertos à novas experiências

Converse: em qualquer momento do ano, é importante manter o canal de diálogo aberto para saber como o seu filho está se sentindo. Desta forma, ficará mais fácil perceber como ele está vivenciando as experiências para apoiá-lo de forma mais eficiente.

Pratique meditação: praticar meditação pode auxiliar a trazer mais tranquilidade e presença. Portanto, é uma boa estratégia para aqueles momentos de maior agitação e ansiedade.

Não cobre muito: quando o momento é de readaptação, é melhor deixar o filho mais tranquilo e evitar cobranças. Lembre-se de que o ano ainda está no início.

Encarem os novos desafios: novas matérias e conteúdos podem parecer um desafio e tanto. Portanto, tranquilize o seu filho e reforce que os professores e a escola também estarão prontos para ajudar.