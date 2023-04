Marista Lab: Diferentes maneiras de ser bilíngue

Quem estuda um segundo idioma já pode ser considerado bilíngue, você sabia? A denominação é sobre alguém que usa dois idiomas para se comunicar, e multilíngue, para quem utiliza mais de dois.

A questão é que existem diversas maneiras de ser bilíngue e também de defini-las, dependendo de quando você aprendeu cada idioma, como usa seus idiomas e em que estágio está no processo.

Atualmente a língua inglesa é uma das mais faladas no mundo e por isso uma das ferramentas mais importantes para os estudantes atuais e futuros profissionais, explica a coordenadora do ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos.

Confira algumas denominações:

Bilíngües simultâneos: Se você aprendeu vários idiomas desde o nascimento, pode ser considerado um bilíngue simultâneo. Uma maneira de pensar sobre o bilinguismo é pensar em quando uma pessoa aprendeu o idioma. Essa exposição a 2 idiomas ao mesmo tempo, desde o início, cria uma tarefa especial para o cérebro do seu bebê!

Bilíngües sequenciais: Se você aprendeu um idioma primeiro e depois outro, você é um bilíngue sequencial. Isso pode acontecer porque eles usam um idioma em casa e outro na comunidade ou na escola, e também pode acontecer quando as pessoas se mudam para novas comunidades, vão para uma escola de imersão ou são expostas a um novo idioma.

Bilíngües receptivos: Os bilíngues receptivos são pessoas que entendem vários idiomas, mas podem não se sentir confortáveis em produzir vários idiomas. Isso acontece porque podemos dividir as habilidades linguísticas em habilidades receptivas (ler e ouvir) e produtivas (falar e escrever). Os bilíngues receptivos podem entender um idioma quando falado com eles, como por pais e avós, mas podem não ter confiança em responder nesse idioma.

Bilíngües tradicionais: Se um bilíngue cresce usando um determinado idioma em casa com sua família e outro fora de casa na comunidade maior, ele é um falante de herança ou bilíngue de herança: uma de suas línguas representa a herança de sua família.

Bilíngües bimodais: Línguas sinalizadas e faladas. Os bilíngues que usam uma língua falada e uma língua de sinais são chamados de bilíngues bimodais porque suas línguas estão em modos diferentes (uma gestual e outra falada). Uma habilidade notável dessa categoria é usar os dois idiomas ao mesmo tempo – sinalizar um enquanto fala o outro.

Bilíngues emergentes: Alguém que ainda está desenvolvendo sua proficiência em um novo idioma e não se enquadra em nenhuma das categorias acima. Um futuro bilíngue que está no caminho para se tornar um usuário bem-sucedido de vários idiomas.

