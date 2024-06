Marista Lab: Doenças respiratórias de inverno – como proteger as crianças

Garantir um mecanismo de defesa mais forte para enfrentar a queda nas temperaturas é essencial neste período

O inverno não costuma ser a estação preferida das crianças e, muitas vezes, nem dos pais, com a chegada do frio, resfriados, dores de garganta, infecções no ouvido e gripe se tornam mais frequentes, por isso, é importante fortalecer a saúde neste período.

Primeiramente, é preciso garantir um mecanismo de defesa mais forte para enfrentar a queda nas temperaturas, investindo em alimentação saudável, hidratação e atividades físicas.

“Um sistema imunológico fortalecido é vital durante este período. Com isso, o organismo consegue se tornar menos vulnerável a doenças comuns no inverno, como resfriado, influenza ou gripe, dor de garganta, bronquite e alergias”, explica a coordenadora do Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos.

Algumas rotinas simples podem ajudar a manter as crianças saudáveis com a chegada do frio. Confira:

1. Lavar as mãos

Ensine a criança a lavar as mãos adequadamente ou usar álcool em gel antes de comer e ao voltar de um passeio. Adotar esse hábito na rotina ajuda a evitar diversos tipos de infecção.

3. Comer alimentos nutritivos

Comer de forma equilibrada e nutritiva é um componente chave para melhorar a saúde

durante esta temporada. Inclua na rotina alimentos que aumentam a imunidade, como frutas e vegetais e fale sobre a importância da nutrição na prevenção de doenças.

4. Cuidar com a hidratação

A hidratação é um fator importante para o bem-estar no inverno. À medida que a temperatura central do corpo aumenta devido à queda na temperatura, há chance de desidratação por falta de líquidos no organismo.

5. Dormir bem

O sono tem um grande impacto no funcionamento do nosso sistema imunológico. Mudanças durante o ciclo de sono-vigília não só afetam a atividade física e mental, mas também a função cardiovascular, a regulação da temperatura e os parâmetros imunológicos. Como resultado, a privação do sono pode tornar a criança mais vulnerável a doenças.

6. Preferir locais arejados

Como a maioria das infecções durante o inverno é transmitida pelo ar, evite frequentar locais fechados e com muita circulação de pessoas.

7. Manter a atividade física

Mesmo com o frio, o ideal é manter a prática de alguma atividade física, o que aumenta a imunidade. Por isso, incentive a brincadeira ao ar livre, que além de contribuir para uma rotina saudável aumenta o estoque de vitamina D.

8. Se vestir adequadamente

Vista seu filho com camadas de roupa, de acordo com a temperatura, mas sem exagero. Quando for para a escola, por exemplo, prefira roupas que ele possa tirar facilmente caso esquente durante o dia. Escolha materiais leves, macios e que permitam a transpiração, pois aumentam o conforto e a mobilidade da criança.