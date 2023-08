Marista Lab: ENEM – Vocabulário é essencial para prova de Ciências Humanas

O ato de ler está presente em nossas vidas diariamente — seja para entender um post nas redes sociais, ler a bula de um medicamento ou comparar as ofertas dos encartes de supermercado. No entanto, isso não é o suficiente para se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Especialmente na prova de ciências humanas, é necessário ter uma habilidade de leitura avançada e conhecimento aprofundado de palavras menos comuns. Conhecer esse vocabulário é essencial para alcançar o sonho de ir para a universidade.

Para a coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosângela Dambroski dos Santos, o vocabulário representa um importante passo para ter sucesso no ENEM, já que na vida cotidiana, o que os estudantes leem e escrevem nas redes sociais e na internet é bem diferente.

Domínio de bom vocabulário

Por conta disso, a coordenadora orienta que esse é o primeiro obstáculo que o candidato precisa superar: o domínio de um bom vocabulário. Segundo a coordenadora, ler bons jornais, artigos e livros é fundamental para progredir nessas disciplinas. Isso vai auxiliar o desempenho em todas as disciplinas do caderno de ciências humanas: filosofia, sociologia, história e geografia.

A boa notícia é que não há segredo para melhorar o vocabulário. Rosângela explica que muitos alunos se concentram em matemática, química e biologia, e esquecem de treinar nas matérias de humanas. Ela diz: “Quando resolvemos exercícios, aprendemos palavras novas. É aí que percebemos quais palavras não entendemos e precisamos voltar e procurar o significado.”

Confira algumas dicas

Leitura Regular: Dedique um tempo diário para ler uma variedade de materiais, como livros, jornais, artigos e revistas. Isso expõe o estudante a diferentes estilos de escrita e vocabulários, ajudando a ampliar a gama de palavras.

Dicionário como Aliado: Tenha sempre um dicionário à mão enquanto lê. Quando encontrar palavras desconhecidas, pesquise seus significados e tente incorporá-las ao seu vocabulário.

Contexto e Anotações: Sempre que encontrar uma palavra nova, tente entender seu significado com base no contexto da frase. Faça anotações dessas palavras e frases para revisar e reforçar o aprendizado.

Jogos de Palavras e Quebra-Cabeças: Jogos como palavras cruzadas, caça-palavras e anagramas são divertidos e ajudam a expandir seu vocabulário de maneira interativa.

Amplie suas Leituras: Explore textos variados, incluindo literatura clássica, filosófica e técnica. Isso irá expor você a diferentes campos de conhecimento e enriquecerá seu repertório de palavras.

