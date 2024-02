Marista Lab: Ensino Médio – metodologias para aumentar a produtividade nos estudos

Algumas técnicas podem ajudar a organizar o tempo para melhorar a qualidade dos estudos

O início do ano é um período ideal para pensar nos próximos meses e organizar formas de estudar mais eficientes. Para isso, existem diversas metodologias de estudo que podem ajudar a gerir o tempo, o que melhora a compreensão do conteúdo e facilita o aprendizado.

Adotar uma rotina de estudos diária é o primeiro passo para conseguir manter a concentração, o que pode contar com o auxílio de técnicas específicas, ressalta a coordenadora do Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos.

“As metodologias auxiliam a manter o foco, aprender a gerir o tempo e otimizar o desempenho. Além disso, também garantem que o aluno tenha tempo para o lazer, o que é essencial em qualquer etapa da vida”, afirma.

Conheça 5 metodologias que irão ajudar na rotina de estudos

Método Pomodoro: Esta é uma técnica de condicionamento mental que deixa mais fácil manter a concentração por períodos maiores de tempo. No método Pomodoro, você usa 25 minutos para se dedicar totalmente a uma atividade. Depois, faz uma pausa de 5 minutos. A cada ciclo de uma hora e meia ou duas horas, faz-se um intervalo de 30 minutos.

Classificação de tarefas: Para aplicar esta técnica, você precisa classificar as suas atividades da mais difícil e trabalhosa para a mais fácil e rápida. Comece os seus dias de estudo sempre pelo que vai precisar de mais esforço. Assim, você vai sentir que está fazendo mais progresso e, se não conseguir terminar o que tinha planejado para o dia, isso não vai afetar tanto o seu cronograma.

Don’t Break the Chain: Este método torna mais fácil visualizar os seus hábitos de estudo e, para aplicá-lo, você só precisa de um calendário. Todos os dias em que você cumprir com todas as tarefas, marque um “X” no calendário. As suas marcações formarão uma espécie de corrente, e o objetivo é não quebrá-la ao passar um dia sem estudar os conteúdos previstos.

Mapas Mentais: Criar um mapa mental da ordem dos conteúdos é uma maneira de sintetizar o que foi estudado de maneira visual. Fazer esquemas de tópicos, com flechas e organogramas, ajuda a fixar a informação, pois os lados racional e criativo do cérebro são acionados.a

Autoconhecimento: Identificar o período em que o estudo rende mais e a concentração está em alta é importante para a produtividade. Algumas pessoas conseguem se concentrar melhor com música ambiente, outras, no completo silêncio. Cada um funciona melhor de um jeito, e descobrir qual é o seu pode fazer toda a diferença.

Edição n.º 1402