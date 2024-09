Marista Lab: Estudo mostra que uso excessivo de telas reduz interação com os pais

A comunicação com os pais cumpre um papel fundamental para o desenvolvimento infantil.

Um estudo publicado na revista JAMA Pediatrics mostra que crianças que passam muito tempo em frente às telas reduzem a interação com os pais. A intenção dos pesquisadores era saber como o uso de dispositivos tecnológicos pode afetar a comunicação.

O resultado mostrou que houve uma associação negativa entre o tempo diante das telas e as conversas, ou seja, quanto mais utilizaram os dispositivos, menor foi a interação verbal com os adultos. O dado é preocupante, já que a interação com os pais cumpre um papel fundamental para o desenvolvimento infantil.

“O excesso do uso de telas pode prejudicar o vocabulário e também o desenvolvimento social e intelectual das crianças”, observa a coordenadora de Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos.

Controle de uso

Mesmo que não seja possível abandonar completamente o uso de telas, é importante utilizar com consciência. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças com menos de 2 anos não tenham contato com aparelhos eletrônicos. Entre 2 e 5 anos, o uso deve ser limitado a uma hora por dia e, entre 5 e 10, no máximo a duas horas. Para os adolescentes, a recomendação é não passar mais de três horas diárias nesses dispositivos. Em qualquer circunstância, o uso deve ser sempre com a supervisão dos pais ou responsáveis.

Aqui estão algumas dicas práticas para reduzir o tempo de tela:

Estabeleça horários: Defina momentos específicos em que não é permitido o uso de dispositivos, como durante as refeições e antes de dormir.

Ofereça alternativas: Incentive atividades ao ar livre, brincadeiras, jogos de tabuleiro, leitura ou atividades artísticas, como desenhar e pintar. Essas opções também são muito atraentes para as crianças.

Seja um modelo positivo: As crianças aprendem muito observando os adultos. Portanto, limite também o seu próprio tempo de tela e mostre interesse em atividades offline.

Crie um ambiente rico em estímulos: Deixe materiais como livros e brinquedos sempre acessíveis, estimulando a imaginação e a curiosidade das crianças.

Reserve momentos em família: Jogos em grupo, contação de histórias e passeios são ótimas maneiras de fortalecer laços e deixar as telas de lado.

Edição n.º 1433.