Marista Lab: Férias são importantes para recuperar a saúde física e mental dos estudantes

As férias são muito esperadas pelos estudantes, afinal, é o momento para descansar, se divertir e recarregar as energias para o próximo ano escolar. Essa pausa também é essencial para manter o equilíbrio mental, o bem-estar emocional e a saúde física dos jovens.

A coordenadora de Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosângela Dambroski dos Santos, lembra que esse período de descanso é fundamental para que os estudantes se desconectem da rotina acadêmica. “Ter um tempo para recarregar as energias contribui para fortalecer a saúde e se preparar para o próximo ano com mais entusiasmo e motivação”, observa.

Além de tirar um tempo para relaxar, as férias também são uma oportunidade para aproveitar o tempo livre para fazer outras atividades. Visitas a museus, viagens e explorar os parques da cidade, por exemplo, são vivências que podem proporcionar ótimos momentos em família. Conhecer novos lugares, ressalta a coordenadora, ativa a curiosidade e a criatividade, além de ampliar os horizontes e a visão de mundo.

O tempo livre não é o único benefício relacionado com o descanso nas férias. Se desconectar verdadeiramente das responsabilidades e realizar atividades que promovem relaxamento e bem-estar é essencial para recuperar as energias. Afinal, o descanso permite que o corpo se recupere da rotina atribulada e gera diversos benefícios, como:

Recuperação física

As férias ajudam a recuperar o corpo, evitar a exaustão e prevenir problemas de saúde relacionados ao estresse, como a síndrome de burnout.

Renovação mental

O descanso é uma oportunidade de relaxar a mente. Isso ajuda a melhorar o foco, a criatividade e a produtividade no retorno às atividades cotidianas.

Melhoria na saúde mental

Relaxar ajuda a reduzir os níveis de estresse e ansiedade. Portanto, tirar um tempo para desconectar é fundamental para manter uma boa saúde emocional.

Fortalecimento de laços

O recesso escolar é uma chance para passar mais tempo com amigos e familiares. Isso fortalece os laços e cria memórias positivas, contribuindo para relacionamentos saudáveis.

Aumento da produtividade

Descansar durante as férias é essencial para iniciar o próximo ano com as energias carregadas, o que resulta em maior produtividade na rotina acadêmica.

Estímulo à criatividade

Uma rotina relaxante durante o recesso estimula a criatividade e a inovação. Afinal, novas experiências podem inspirar ideias e soluções criativas.

