Marista Lab: Filmes para falar sobre as emoções com crianças e adolescentes

Histórias podem ajudar a identificar emoções, mostrando que é normal sentir tristeza, raiva, alegria ou medo.

Mostrar para as crianças filmes que abordam emoções é importante por diversas razões. As histórias costumam retratar situações que estimulam o diálogo e são ferramentas valiosas para ajudar a compreender melhor as próprias emoções e as dos outros. Tudo isso é fundamental para o desenvolvimento social e psicológico na infância.

Os filmes podem ajudar a identificar emoções, mostrando que é normal sentir tristeza, raiva, alegria ou medo, por exemplo. Além disso, ao ver personagens lidando com diferentes situações, as crianças podem desenvolver empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender o que estão sentindo.

A coordenadora de Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos, ressalta que as narrativas que exploram as emoções ajudam as crianças a identificar e nomear o que sentem, contribuindo para o desenvolvimento da inteligência emocional. “É comum as crianças começarem a reconhecer sentimentos que antes não sabiam expressar, o que é fundamental para o autoconhecimento”, explica.

Confira 5 filmes para falar sobre as emoções com crianças e adolescentes:

1. Divertida Mente 1 e 2

O filme Divertida Mente, da Disney Pixar, fala sobre emoções e sentimentos por meio de Riley, uma menina de 11 anos. Com ela, conhecemos também as suas emoções: Tristeza, Alegria, Medo, Nojinho e Raiva. O segundo filme da série apresenta novas emoções, Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha, que irão causar uma verdadeira confusão na mente de Riley. O filme aborda os desafios do crescimento e os sentimentos que os adolescentes precisam lidar.

2. Sing – Quem Canta Seus Males Espanta

Na história, o coala Buster Moon é o dono de um teatro que está prestes a fechar. Então, ele resolve fazer um concurso de canto para promover o lugar. Nessa hora, aparecem muitos interessados com histórias complexas e emocionantes que aparecem em forma de música. O filme mostra que é preciso persistência para chegar aonde se deseja.

3. A Viagem de Chihiro

Dirigida e escrita por Hayao Miyazaki, o filme conta a história de Chihiro, uma menina que está se mudando com a família. Durante a viagem, eles se perdem e encontram um povoado que parece abandonado e os pais acabam virando porcos. Nas aventuras da história, a menina precisa encontrar uma forma de trazer os pais de volta. A trama aborda o sentimento de liberdade, pertencimento e vínculos familiares.

4. Up – Altas Aventuras

O filme mostra Carl, um senhor de 78 anos vendedor de balões, que está prestes a perder a sua moradia. Para tentar fugir, coloca balões na sua casa, que levanta voo. O que ele não imaginava é que Russel, um menino de 8 anos, acabou entrando na viagem com ele.

A trama fala sobre amizade e respeito com os mais velhos, porém, valorizando a capacidade dos mais novos.

5. Touro Ferdinando

A trama narra a história de Ferdinando, um touro calmo e tranquilo. Mesmo que cresça em tamanho e força, tem uma personalidade diferente dos outros animais da sua espécie. O filme aborda os esteriótipos e como cada um tem uma personalidade própria, que deve ser respeitada.

Edição n.º 1434.