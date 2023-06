Marista Lab: inscrições para o ENEM 2023 acabam nesta sexta-feira

As inscrições para um dos processos seletivos mais importantes do país, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), se encerram no dia 16 de junho. As provas acontecem nos dias 5 e 12 de novembro e o resultado está previsto para 16 de janeiro de 2024. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85.

Com a nota do ENEM é possível participar do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), concorrer às bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni), utilizar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e até estudar no exterior. A coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosângela Dambroski dos Santos, explica que o exame avalia competências e repertórios dos estudantes de forma ampla. “O ENEM avalia os conhecimentos dos candidatos, seu repertório de mundo e capacidade de concatenar informações”. Por isso, segundo ela, o preparo deve acontecer durante o ano todo.

Confira algumas dicas para focar no segundo semestre:

1. Inclua a resolução de provas na rotina de estudos.

Praticar com provas anteriores é uma ótima estratégia, tanto para entender o que é pedido, como para programar o tempo de resolução. Uma dica é anotar quais foram os pontos de dificuldade para se debruçar mais sobre eles, o que é uma ótima preparação para quando for a vez de fazer a prova para valer.

2. Não perca o foco.

Apesar da correria do terceirão, não adianta tentar realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Afinal, o foco único é mais produtivo para a concentração e aprendizado. Uma das vantagens de estudar com tempo é criar um cronograma, o que vai facilitar a organização.

3. Faça pequenas pausas.

Fazer pausas de cerca de 10 minutos a cada hora ajuda o cérebro a se concentrar. Com isso, fica mais fácil de planejar as diferentes tarefas que precisam ser feitas e conseguir manter o foco em algo por mais tempo. Essa estratégia ainda ajuda a evitar a sobrecarga no cérebro.

4. Cuide da mente e do corpo.

Não menos importante no preparo para o vestibular é cuidar da saúde física e mental. Logo, se alimentar bem e fazer atividades físicas são boas formas de manter o corpo saudável para se dedicar a provas tão extensas.

5. Mantenha-se atualizado

Os vestibulares costumam cobrar temas bem atuais. Por isso, o preparo deve incluir assistir a jornais confiáveis, ler notícias e se informar sobre os assuntos mais importantes que estão acontecendo no Brasil e no mundo.