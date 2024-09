Marista Lab: Intercâmbio — 5 dicas para estudar fora

A experiência de estudar em outro país é transformadora, mas também exige planejamento e preparação.

Estudar em outro país é uma experiência que vai além do aprendizado acadêmico e se torna um marco para a vida. Estudar no exterior pode proporcionar uma série de benefícios, desde o domínio de um novo idioma até o desenvolvimento de uma mentalidade mais aberta e globalizada. Um intercâmbio pode ser uma experiência transformadora, mas também exige planejamento e preparação.

Para começar, é essencial treinar o inglês e já ter um bom nível de proficiência para se sair bem nas certificações internacionais. “Pesquisar um pouco sobre os possíveis países de destino e as universidades também é importante para direcionar os próximos passos”, ressalta a coordenadora de Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos.

Afinal, cada local tem exigências específicas que devem ser cumpridas e diferentes programas educacionais que se ajustam a diferentes perfis de estudantes.

Para ajudar quem deseja embarcar nessa jornada, reunimos 5 dicas essenciais que podem fazer toda a diferença na sua experiência de estudar no exterior.

Escolha o destino com base nos seus objetivos:

O primeiro passo é escolher o destino certo, considerando fatores como idioma, cultura, clima e, principalmente, a qualidade do sistema educacional do país. Se o seu foco é aprender um novo idioma, por exemplo, destinos como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e países da Europa costumam ser boas opções. Já para quem busca uma formação específica, vale pesquisar instituições reconhecidas na sua área de interesse.

Planejamento financeiro é essencial

Estudar fora do Brasil pode envolver custos consideráveis, por isso, é essencial fazer um planejamento financeiro detalhado. Pesquise sobre as opções de bolsas de estudo e financiamento, oferecidas tanto por universidades internacionais quanto por programas do governo brasileiro. Além disso, tenha em mente que imprevistos acontecem, então é importante reservar uma quantia extra para emergências.

Conheça a cultura local

Um dos desafios de estudar em outro país é a adaptação à cultura local. Portanto, antes de embarcar, pesquise sobre os costumes, hábitos e normas sociais do destino escolhido. Aprender o básico do idioma local também é uma maneira de demonstrar respeito pela cultura e facilitar a comunicação no dia a dia.

Se organize com antecedência

Outro passo importante é organizar a documentação necessária com tempo. Cada país tem suas próprias exigências quanto ao visto de estudante, e o processo pode variar bastante em termos de prazos e burocracia. Portanto, inicie a solicitação do visto com antecedência e certifique-se de ter todos os documentos necessários.

Preparo emocional é fundamental

Por fim, a preparação emocional é tão importante quanto a financeira e burocrática. Viver em outro país, longe da família e dos amigos, pode ser desafiador, especialmente nos primeiros meses. Lembre-se de que é normal sentir-se deslocado no início, mas com o tempo, você vai se acostumar à nova rotina e fazer novas amizades.