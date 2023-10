Marista Lab: Leitura variada ajuda a interpretar questões do Enem

Grifar e anotar trechos importantes dos textos também é uma boa estratégia na interpretação das questões.

O Enem é conhecido por conter muitos textos nas suas questões, o que pode ser uma desafio para quem tem dificuldade em fazer leituras rápidas. Adotar algumas estratégias, como grifar e anotar trechos dos textos, pode auxiliar na hora de interpretar as questões e tornar o exame mais fácil de ser compreendido.

Por não ser uma prova conteudista, não irá exigir um conhecimento tão aprofundado a respeito da gramática da língua portuguesa. No entanto, a interpretação de texto é fundamental para analisar as 180 questões do exame, além da redação.

Leitura variada

A coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosângela Dambroski dos Santos, lembra que praticar a leitura variada é essencial para se preparar bem para a prova. “O aluno deve ler, ao menos, uma notícia por dia e um artigo. Com isso, ele consegue comparar as diferentes técnicas argumentativas e posicionamentos”, explica.

O aluno que tem o hábito da leitura também consegue ler mais rápido, o que ajuda bastante, já que o fator tempo é crucial no exame. Portanto, praticar a leitura variada também é algo que deve fazer parte da preparação para o Enem. Uma dica para aumentar a disposição para a leitura é escolher temas de interesse, como cultura, política e esporte.

Grifar e anotar

Além de ler diversos tipos de textos, é importante adotar a estratégia de grifar e anotar trechos importantes. “Fazer fichamentos e grifar o que é mais relevante ajuda a condicionar a leitura para identificar pontos chave do texto”, diz a coordenadora.

Na hora da prova, essa técnica será fundamental para ajudar a selecionar as partes mais importantes do texto, o que irá ajudar a compreender e interpretar o conteúdo. Para responder a questão, é preciso estar atento ao comando, que é o verbo que geralmente indica uma ação e aparece no final do enunciado. “É ele que indica o que deve ser identificado dentro do texto”, ressalta. Com isso em mente, aumentam as chances de conseguir um bom resultado.

Edição n.º 1383