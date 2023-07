Marista Lab: O Grande Desafio da Adolescência – Estudo e Lazer

A adolescência é um momento de grandes desafios, onde encontrar um equilíbrio entre estudos e lazer é imprescindível. As responsabilidades também são muitas, tornando ainda mais importante promover um balanceamento entre essas duas áreas.

De acordo com a coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosângela Dambroski dos Santos, os estudos são a base do desenvolvimento intelectual e acadêmico dos adolescentes, preparando-os para os desafios futuros, mas é importante lembrar que uma sobrecarga de estudos sem o devido descanso pode resultar em estresse, exaustão mental e até mesmo impactos negativos na saúde física e emocional dos jovens.

Dessa forma, o lazer desempenha um papel essencial na formação de habilidades sociais, criatividade, bem-estar emocional e autoestima dos adolescentes. Participar de atividades recreativas, praticar esportes, desenvolver hobbies e interagir com amigos são componentes vitais para um desenvolvimento global saudável.

Aqui estão algumas dicas para ajudar os adolescentes a encontrar o equilíbrio ideal entre os estudos e o lazer:

Organização e planejamento

Criar uma rotina de estudos, estabelecer metas realistas e definir horários para o lazer podem ajudar a otimizar o tempo e evitar a sensação de sobrecarga.

Priorização

Identificar as tarefas mais importantes e urgentes é fundamental. Dessa forma, os adolescentes podem se concentrar nas atividades acadêmicas que requerem mais atenção, reservando tempo adequado para o lazer.

Descanso adequado

Dormir o suficiente e ter pausas regulares durante o estudo é essencial para manter a produtividade e evitar o cansaço excessivo. Uma mente descansada é mais capaz de absorver e reter conhecimento.

Envolvimento em atividades extracurriculares

Participar de clubes, esportes ou grupos de interesse ajuda a equilibrar a vida acadêmica com atividades prazerosas. Isso permite que os adolescentes desenvolvam habilidades diferentes e conheçam novas pessoas, ampliando seu repertório pessoal.

Comunicação aberta

Estabelecer um diálogo aberto com pais, professores e outros mentores é fundamental para identificar e abordar possíveis desequilíbrios. Eles podem fornecer orientação e apoio para encontrar o equilíbrio certo.

