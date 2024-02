Marista Lab: O que é breaking e quais os benefícios da prática para crianças e adolescentes?

Além de beneficiar a saúde física, atividade promove o bem-estar e a interação social

O breaking, ou breakdance, é uma das novas atrações que irão fazer parte da Olimpíada de Paris 2024, o breaking é um dos quatro elementos do hip hop e a sua prática pode trazer diversos benefícios, como maior consciência corporal, equilíbrio e coordenação motora.

Além de beneficiar a saúde física, o breakdance ainda proporciona a redução do estresse, visto que libera endorfina, hormônio responsável pela sensação de bem-estar. “Os benefícios também envolvem a questão da interação social, já que a atividade favorece a expressão e o convívio coletivo”, ressalta a coordenadora do Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos.

O que é breaking?

O breakdance é um estilo de dança ligado à cultura urbana do hip hop que surgiu no bairro do Bronx, em Nova York, na década de 1970. Praticado pelos chamados B-boys e B-girls, os movimentos rápidos combinam giros, deslocamentos no chão, com as laterais de ombros e de troncos. Desde sua origem, o breaking se desenvolveu como uma forma de arte, unindo música, dança e atletismo.

Quais os benefícios da prática do breakdance?

Assim como outros estilos de dança, o breaking é uma ótima atividade aeróbica, o que aumenta a frequência cardíaca e estimula a circulação sanguínea. Ainda existem outros benefícios para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, como uma maior consciência corporal, equilíbrio, percepção espacial e coordenação motora. Além disso, o breaking ainda é capaz de:

Desenvolver a flexibilidade;

Aprimorar a linguagem corporal;

Aumentar a autoestima;

Melhorar o bem-estar;

Promover a saúde mental e integração social.

Breaking nas Olimpíadas de 2024

Nos Jogos Olímpicos de 2024, o breakdance terá um torneio individual, dividido em masculino e feminino. Na disputa, um breaker performa e seu oponente responde, enquanto os juízes avaliam critérios como criatividade, personalidade, técnica, variedade, performance e musicalidade. O DJ também faz parte, sendo responsável por escolher a música de cada batalha.

