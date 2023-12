Marista Lab: Qual é a data certa para montara árvore de Natal?

Com a chegada do Natal, os lares começam a se enfeitar com temas festivos em preparação para celebrar, no dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus Cristo. Além da árvore de Natal, é comum montar o presépio, representando um momento significativo no cristianismo e servindo como uma forma lúdica de introduzir o tema às crianças.

Há, no entanto, um dia certo para montar cada parte dessa celebração. A árvore de Natal deve ser enfeitada no primeiro domingo do advento, que em 2023 foi no dia 3 de dezembro. O advento representa o período de preparação para o nascimento de Jesus, que dura quatro semanas.

A coordenadora de Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos, lembra que preparar a árvore de Natal representa as qualidades que devem ser buscadas e exercidas: a bondade, a paz, o amor e a compreensão, explica. “Iluminar a árvore é como buscar a iluminação em nossa vida”.

Já o presépio deve ser montado no terceiro domingo do Advento, no dia 17 de dezembro. A data é marcada pelo Evangelho da anunciação que o anjo Gabriel realiza à Maria, explica Rosângela.

Confira qual é o sentido e significado das personagens que compõem o presépio:

O Menino Jesus é o filho de Deus, que se fez homem para dar sua vida pela humanidade! Simboliza a luz do mundo e a esperança trazida pelo Salvador. Ele é o protagonista da cena, irradiando a mensagem central do Natal.

Maria, por ser digna, foi escolhida para ser mãe de Jesus, é aquela que disse sim à vontade de Deus. Representa a pureza e a humildade. Sua presença destaca a importância do papel materno na história da redenção, enquanto sua atitude tranquila e serena simboliza a aceitação do plano divino.

José, pai adotivo de Jesus, é símbolo na fé, amor e doação. O esposo de Maria, é o protetor da Sagrada Família. Sua presença destaca a importância da paternidade responsável e solidariedade, servindo como exemplo de força e dedicação.

Os pastores representam a humanidade e a humildade e a busca pela presença de Deus. Simbolizam que a mensagem do Natal é para todos, independentemente da posição social.

Os animais do estábulo representam a simplicidade, a natureza e o serviço do homem e de Deus.

A estrela significa a luz de Deus que guia os homens ao encontro do salvador.

O anjo é o mensageiro de Deus, comunicador da boa notícia, representa o céu que celebra o nascimento de Jesus.

Os Reis Magos: Ofertantes de Sabedoria, Ouro, Incenso e Mirra, representam as diferentes etnias e culturas, com presentes simbólicos. O ouro representa a realeza de Jesus, o incenso simboliza sua divindade, e a mirra aponta para a humanidade e sacrifício.

Edição n.º 1392