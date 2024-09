Marista Lab: Quando começar a ler os livros obrigatórios do vestibular?

Normalmente, a lista contém de 6 a 10 obras, portanto, é fundamental organizar o tempo para dar conta das leituras.

Para os estudantes que estão em ano de Enem e vestibular, o tempo de dedicação e estudo costuma ser um pouco maior. A maioria das provas exige, além das questões objetivas e da redação, a leitura de livros da literatura brasileira.

Normalmente, a lista contém de 6 a 10 obras, portanto, é fundamental organizar o tempo para dar conta das leituras. Para a coordenadora de Ensino Fundamental e Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos, é importante criar um vínculo afetivo com a história.

“Quanto mais próximo e interessado daquele universo o aluno estiver, melhor será sua compreensão. Tudo isso contribui para que, na hora da prova, ele saiba interpretar as melhores respostas”, avalia.

Realizar a leitura da obra é sempre muito importante, mas vale lembrar que as universidades costumam cobrá-las de forma bem diversificada. Portanto, conhecer o contexto em que a obra está inserida e a biografia do autor ajudará muito no momento da prova. Ouvir podcasts, assistir filmes e peças de teatro sobre as obras também ajuda a entender a história de forma didática e divertida, de acordo com Rosangela.

Confira dicas para incluir a leitura de livros de vestibular no cotidiano:

Faça um planejamento

Cada um possui o seu próprio ritmo de leitura, que deve ser respeitado. Mas também é possível treinar o aumento progressivo da quantidade de páginas lidas por dia. Uma boa dica é utilizar os finais de semana para fazer as leituras.

Faça anotações ou um pequeno diário

Ler e anotar os principais pontos vai ser importante para futuras revisões. Você pode fazer isso em um caderno ou até no bloco de notas do celular.

Utilize ferramentas tecnológicas

Alarmes e dispositivos que lembram o tempo dedicado para a leitura, assim como a utilização de e-books e marcações digitais, podem contribuir para inserir esse hábito na rotina.

Edição n.º 1431.