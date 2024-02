Marista Lab: redação do Enem – Se preparar com tempo garante mais segurança para o candidato

Começar a estudar para a redação do Enem no início do ano é a melhor forma de se preparar com tempo e reduzir a ansiedade. A redação equivale a um quinto da nota da prova e é o principal critério de desempate. Além disso, exige estratégias de estudo diferentes das outras disciplinas.

Para ter sucesso na prova é preciso se organizar, planejar os dias de estudo e cumprir com o plano criado, ressalta a coordenadora de Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos.

O primeiro passo é se dedicar ao repertório sociocultural, uma parte essencial que irá fundamentar os argumentos no texto. “As referências podem partir de filmes, livros, períodos históricos ou meios de comunicação, por exemplo. O que vai fazer a diferença é como o candidato consegue articular os conceitos com o argumento proposto”, explica a coordenadora.

Como estudar para a redação do Enem?

Outra forma de estudar para a redação é ler produções de exames anteriores que tiraram nota máxima. Esse exercício serve para entender o modelo exigido no Enem e o mecanismo de composição da introdução, desenvolvimento e conclusão. Aproveitar o ano para treinar a redação também vai ajudar a trazer mais segurança e tranquilidade.

Pratique o controle de tempo da redação

Durante a preparação para a prova, também é muito importante controlar a ansiedade e o tempo de desenvolvimento. O Enem é uma prova extensa e para que o candidato consiga concluí-la, o ideal é que a redação seja feita em até uma hora e meia.

Confira outras dicas para se preparar com tempo para a redação do Enem:

Leia bastante: Ler jornais, revistas, livros e artigos de opinião regularmente ajuda a desenvolver repertório cultural e familiaridade com diversos temas.

Pratique a escrita: Dedique tempo para escrever textos de diferentes gêneros, como dissertação, carta argumentativa e artigo de opinião, por exemplo. Isso ajudará a desenvolver a habilidade de escrita e argumentação.

Conheça os temas: Observe os temas que têm sido recorrentes em anos anteriores do e reflita sobre cada um deles, elaborando possíveis argumentos e exemplos.

Estude a estrutura da redação: Aprenda como estruturar uma redação dissertativa-argumentativa, com introdução, desenvolvimento e conclusão bem definidos.

Pratique a tese: Treine a habilidade de formular uma tese clara e argumentativa, que irá ajudar no desenvolvimento do texto.

Desenvolva a habilidade de argumentação: Pratique a construção de argumentos sólidos e coerentes, embasados em fatos, estatísticas e exemplos relevantes.

Mantenha-se atualizado: Esteja atento aos acontecimentos atuais e debates sociais, pois isso pode influenciar os temas da redação do Enem.

