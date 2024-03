Marista Lab: Segurança na internet – Orientar os filhos ajuda a prevenir riscos

Garantir segurança na internet e ensinar os filhos sobre relações e emoções no ambiente virtual é um aprendizado essencial para crianças e adolescentes. Mesmo que a internet seja uma ferramenta importante, é preciso orientar o acesso para evitar riscos, como conteúdo impróprio, cyberbullying e outros perigos.

Segundo dados da pesquisa TIC Kids Online Brasil 2022, cerca de 24 milhões de crianças e adolescentes brasileiros, de 9 a 17 anos, são usuários de Internet no Brasil, sendo que 86% possuem perfis em redes sociais.

Debater a segurança no ambiente online é fundamental para crianças e adolescentes evitarem comportamentos de risco. “Além disso, conversar sobre o tema ajuda os jovens a saber como lidar com relações e emoções que podem surgir no mundo virtual e também a agirem com responsabilidade nas suas interações”, ressalta a coordenadora de Ensino Médio e Ensino Fundamental Anos Finais do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos

Aqui estão algumas estratégias que os pais podem usar:

Comunicação aberta e honesta: Estabeleça um ambiente onde seus filhos se sintam à vontade para discutir suas experiências online, incluindo interações e emoções que possam surgir.

Ensine habilidades sociais: Ajude as crianças e adolescentes a entenderem conceitos como empatia, respeito mútuo, comunicação clara e assertiva, tanto online quanto offline.

Fale sobre segurança online: Eduque seus filhos sobre questões como privacidade, compartilhamento de informações pessoais e reconhecimento de comportamentos de risco, como cyberbullying.

Ajude-os a lidar com emoções negativas: Ofereça apoio emocional e ensine estratégias para lidar com emoções negativas, como frustração, raiva ou tristeza.