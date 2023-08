Marista Lab: Séries para assistir junto com adolescentes e abordar assuntos delicados

Debates, reflexões e dúvidas sobre diversos temas da juventude podem ser abordados em diálogos dentro de casa.

Uma maneira efetiva de se manter próximo de um adolescente é se importar com o que ele gosta. Mas é preciso que esse interesse seja genuíno, para não correr o risco de parecer forçado. Muitas vezes, pode ser difícil saber por onde começar, mas existem maneiras de abordar diversos assuntos, até mesmo os mais delicados: assistindo séries!

Entre as vantagens de assistir séries com adolescentes está a possibilidade de compreender as questões que mais afetam a vida dos filhos nesta fase. Afinal, criar um vínculo de confiança é essencial no relacionamento em família, lembra a coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosângela Dambroski dos Santos.

“Para conversar sobre temas delicados é preciso ter intimidade com os filhos. E intimidade se cria desde a infância, valorizando e passando tempo juntos. Assistir séries pode ser um bom começo para quem não construiu um vínculo de confiança em que o filho se sinta seguro para conversar sobre diversos assuntos”, observa.

Em resumo, aproveitar as temáticas abordadas e as vivências dos personagens também são uma oportunidade de tocar em assuntos delicados e difíceis. Aqui estão algumas dicas de séries para assistir junto com os adolescentes:

Outer Banks

A série foca na amizade e lealdade entre os personagens, muitos dos quais vivenciam diversas questões com os seus pais. A história gira em torno de uma ilha, na qual três amigos procuram por um tesouro ligado ao desaparecimento do pai do protagonista.

Onde ver: Netflix

Heartstopper

A produção é baseada em quadrinhos publicados na internet e que, posteriormente, se tornaram uma série de livros pela autora Alice Oseman. A narrativa aborda questões como bullying e preconceito ao mesmo tempo em que fala sobre a importância da identidade e da aceitação.

Onde ver: Netflix

I Am Not Okay With This

A série trata de um tema pouco falado e aceito em nossa sociedade, a raiva. Além disso, aborda questões comuns à adolescência, como a convivência na escola, dramas familiares e os desafios da vida social.

Onde ver: Netflix

Atypical

A série acompanha um adolescente no espectro do autismo em busca de autonomia e autoconhecimento. A narrativa mostra como ele vai ajustando os caminhos para se adequar melhor à dinâmica familiar. Além disso, reforça o relacionamento entre irmãos.

Onde ver: Netflix

Stranger Things

Ambientada na década de 1980, a série consegue acessar a memória dos pais que viveram nesta época. Com isso, pode gerar muitos assuntos para dividir com os filhos adolescentes. Além disso, trata de temas importantes como amizade, coragem e pertencimento.

Onde ver: Netflix

Sintonia

Série brasileira que mostra e dá voz à realidade dos jovens que vivem na periferia. Além de falar sobre amizade e cumplicidade, reforça a importância do funk para esses adolescentes, fazendo com que o espectador possa se despir de preconceitos.

Onde ver: Netflix

