Marista Lab: Tiradentes: 5 filmes e séries para celebrar o feriado

Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, liderou a conspiração separatista chamada de Inconfidência Mineira, contra o reinado português. Condenado à morte por traição à Coroa Portuguesa, foi executado no dia 21 de abril, em 1972. Esse período histórico é essencial para entender os rumos da formação do Brasil e além dos livros, materiais audiovisuais podem ser uma boa opção para quem quer saber mais sobre o tema.

O professor e historiador Carlos Gregório dos Santos Gianelli do Marista Escola Social Lucia Mayvorne reforça a importância da variedade de materiais. “O ato de estudar é algo que pode ser vivenciado para além da sala de aula, ver filmes e seriados, andar pelo seu bairro, ou sua cidade e até conversar com outras pessoas também são fontes importantes de memória e conhecimento”, afirma. A coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosângela Dambroski dos Santos, reforça: “ler livros de ficção, filmes, documentários e seriados durante os dias de folga também são importantes formas de adquirir conhecimento e repertório, enquanto descansa. O que é muito importante para estudantes que prestarão vestibular ou ENEM, por exemplo”, avalia.

Confira 5 opções de filmes e seriados para estudar e aproveitar o feriado de 21 de abril:

Joaquim

Lançado em 2017, o longa mostra como um dentista comum de Minas Gerais se torna um relevante herói nacional e consequentemente um mártir. O narrador é ele mesmo, Tiradentes, que volta no tempo para explicar como acabou sendo executado por traição à Coroa Portuguesa, ao liderar a Inconfidência Mineira.

Onde assistir: Now Brasil Imperial

A série produzida pela Fundação Cesgranrio tem uma temporada e narra acontecimentos que marcaram o período imperial brasileiro. Sob o ponto de vista de um jornalista da época, Gonçalves Ledo (Ricardo Soares), os episódios mostram a chegada da família real portuguesa, a relação conturbada do imperador com seus parentes, a escravidão e diversos assuntos que permearam o período. Está disponível no Prime Vídeo.

Onde assistir: Prime Vídeo

A Muralha

Esta minissérie retrata o século XVII no Brasil recém-descoberto e as relações dos bandeirantes, indígenas e portugueses que desejam os recursos abundantes na nova terra. A muralha é uma referência à Serra do mar, um grande empecilho para chegar ao centro do país e é um cenário rico em natureza para as relações que se formam entre os personagens.

Onde assistir: Globoplay

Caramuru – A invenção do Brasil

Em 1500, os europeus descobrem um novo mundo graças aos avanços náuticos. Assim, o jovem pintor Diogo (Selton Mello), se encontra em uma caravela que naufraga na costa brasileira. Lá, ele é recebido pela bela índia Paraguaçu (Camila Pitanga) e sua irmã Moema (Deborah Secco), com quem terá um romance inusitado.

Onde assistir: Globoplay

Guerras do Brasil.doc

Esse documentário, divulgado em 2019, conta com cinco episódios sobre confrontos que fizeram história no Brasil. Especialistas contam, com apoio de imagens de arquivo e ilustrações, detalhes da Guerras dos Palmares, Guerras da Conquista, Guerra do Paraguai, Revolução de 30 e Guerra do Tráfico.

Onde assistir: Netflix.

Edição n. 1359