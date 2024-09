Marista promoveu evento “Circuito Projeto de Vida” oferecendo orientação vocacional para estudantes

No dia 24 de agosto, o Colégio Marista Sagrado promoveu o Circuito Projeto de Vida, um evento especialmente planejado para auxiliar na orientação vocacional dos alunos do ensino médio. Com o propósito de oferecer aos jovens uma oportunidade de refletir sobre suas escolhas profissionais e acadêmicas, o evento foi estruturado para fornecer informações essenciais que podem influenciar de maneira significativa suas decisões sobre o futuro.

Durante o circuito, os estudantes tiveram a chance de participar de diversas palestras conduzidas por professores, profissionais de diferentes áreas de atuação e representantes de instituições de ensino superior. Essas palestras foram fundamentais para que os alunos pudessem conhecer mais a fundo os cursos de graduação disponíveis, entendendo as especificidades de cada área e o funcionamento do mercado de trabalho em relação a essas profissões.

Além disso, os palestrantes exploraram temas cruciais, como as habilidades e competências exigidas por cada carreira, as tendências do cenário atual e as perspectivas para o futuro, oferecendo aos estudantes uma perspectiva abrangente e realista das opções de faculdade.

O evento foi uma oportunidade de aprendizado, onde os alunos puderam tirar dúvidas e dialogar com profissionais experientes, aproximando-se de suas áreas de interesse de maneira mais prática e concreta. As palestras foram pensadas para inspirar, motivar e guiar os jovens, oferecendo exemplos de trajetórias de sucesso e mostrando os desafios e recompensas de cada escolha.

Ao longo do dia, os alunos se envolveram ativamente nas atividades, refletindo sobre suas aptidões e interesses e, assim, descobrindo ou confirmando suas escolhas profissionais. “O Circuito Projeto de Vida é uma iniciativa importante do Colégio Marista Sagrado, que busca apoiar seus alunos em momentos decisivos, ajudando-os a traçar seu caminho com confiança e clareza.”, afirmou a diretora Fabiane Grutzmacher de Paulo.

Edição n.º 1430. Nina Santos.