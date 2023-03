Marista Sagrado convida famílias a conhecerem sua nova proposta educacional

Conciliar uma rotina que seja funcional a ambientes propícios para o desenvolvimento de seu filho não é tarefa simples. Diante de tal cenário, as demandas por serviços integrais para as crianças nas escolas aumentam. O fato é que embora reconhecido por contribuir no processo de aprendizado de crianças e adolescentes, o serviço do Integral ainda gera muitas dúvidas entre os pais. Para eles, encontrar tempo para estimular as habilidades essenciais dos filhos, sem o apoio de profissionais, é um enorme desafio. A fim de apoiar as famílias nessa busca, a proposta do turno integral do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus procura focar na formação dos estudantes de forma completa.

Considerando que durante o crescimento as crianças passam por várias fases, muitas vezes as singularidades da dinâmica familiar levam os pais a buscarem um ambiente acolhedor, no qual possam deixar seus filhos no período extra. E é comum nessa etapa, as famílias ficarem divididas em suas escolhas. Dessa forma, é essencial aos pais que buscam o Integral para seus filhos, avaliarem se o serviço atende suas demandas.

Para auxiliá-los na tomada de decisão, o Marista Sagrado ressalta que é preciso levar em conta uma série de fatores, entre eles o desenvolvimento físico, cognitivo e social de cada faixa etária. É importante conhecer os espaços, a proposta pedagógica e os procedimentos dedicados aos aspectos de cuidado e da alimentação, a fim priorizar a segurança do estudante.

Ainda assim, para muitos pais, optar ou não pelo Integral pode parecer uma decisão difícil. O Marista Sagrado lembra que perguntas cruciais podem auxiliar nessa escolha: Qual a quantidade de tempo livre e ocioso de crianças e adolescentes em casa? As rotinas são monótonas e pouco produtivas? Existe a necessidade de uma educação plena e socioemocional? Há necessidade de estimular a autonomia dos estudantes que, por vezes, acabam muito dependentes dos pais?

“Entendemos que o período, em horas, que a criança permanecerá na escola é também um ponto importante a ser considerado, diante dos possíveis impactos de uma jornada prolongada”, frisa Ana Paula dos Santos Silva, Coordenadora de Segmentos – EI, EFAI e Integral (EI e EFAI) do Marista Sagrado.

Segundo ela, a imersão em uma estrutura pedagógica que promove o desenvolvimento de projetos estimula o aprendizado de novas habilidades, independente da faixa etária. “Contemplando vivências investigativas e, assim, potencializando o desenvolvimento de habilidades e competências cognitivas e comportamentais, o Integral permite que os estudantes possam desenvolver-se numa dinâmica de atuação direta em cada experiência do dia”, ressalta a profissional.

Ela reforça que crianças e adolescentes matriculados no Integral são avaliados pelos professores de forma completa, ou seja, pelo desempenho além do currículo básico. Destaca ainda outros dois pontos importantes do período integral. Um deles é o aumento do rendimento escolar. Com uma carga horária extraclasse, que contribui para o amadurecimento intelectual e social dos estudantes, eles têm a possibilidade de ampliar os seus conhecimentos com atividades extracurriculares, tirando dúvidas com professores e sendo acompanhado de perto pelos profissionais.

Outro ponto relevante é a orientação nutricional. É essencial que as escolas que adotam o modelo integral tenham um acompanhamento nutricional para os alunos. Dessa forma, há um cuidado maior com a alimentação, proporcionando diversos benefícios para a saúde dos pequenos.

Presença Significativa

O Marista busca, em todas suas iniciativas, transformar a vida de crianças, adolescentes e jovens. Não é à toa que um de seus valores é a Presença Significativa. Diante da possibilidade de reforçar e expandir o desenvolvimento de cada criança e cada jovem, o Marista Sagrado tem procurado qualificar ainda mais o serviço do Integral.

Sendo assim, para além das ofertas de Integral já existentes, atendendo crianças desde o Infantil 1 (1 ano de idade) até o 5º ano (crianças entre 9 e 10 anos), a partir deste ano surge uma nova turma do segmento: o Integral 6 para estudantes de 6º e 7º ano (jovens de 11 a 12 anos), no período vespertino.

Na metodologia do Marista, Ana Paula destaca o olhar integral dedicado a cada um dos estudantes enquanto sujeitos que constroem a própria aprendizagem – sendo ela de ordem cognitiva, cultural e corporal. A rotina é trabalhada para constituir uma mesma história, tornando a vivência no âmbito escolar acolhedora e humanizada.

“Assim, permitimos que os protagonistas também se percebam e se conheçam de forma ampla e, a partir de si mesmos, consigam respeitar os seus pares e desenvolver o seu convívio social”, reforça a coordenadora. Ela lembrou ainda que, para apresentar o projeto Integral 6, o Marista Sagrado convidou as famílias a inscreverem os filhos em uma aula experimental do segmento. “O momento de reconhecimento entre os estudantes foi importante, os conectando a novas habilidades, sem contar a descoberta de belas amizades”, pontuou.

