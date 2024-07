Martelo batido! PT, PV e PC do B Estadual escolhem Rosane como pré-candidata a prefeita

Chegou ao fim uma das novelas eleitorais com mais capítulos desse “pré-processo” eleitoral de 2024. A Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PV e PC do B, vai lançar mesmo Rosane Ferreira (PV) como candidata a prefeita de Araucária no pleito que se avizinha.

A decisão foi tomada pelas direções estaduais dos três partidos em reunião realizada nesta quarta-feira, 3 de julho, do encontro participaram o presidente estadual do PC do B Elton Barz, o presidente estadual do PT Arilson Maroldi Chiorato e o presidente estadual do PV Raphael Rolim de Moura.

Coube a direção estadual definir o candidato porque municipalmente não houve consenso. Isto porque almejavam a vaga de indicado da Federação para disputar as eleições municipais como cabeça de chapa Samuel Almeida da Silva (PT) e Rosane Ferreira.

Samuel era o predileto da maioria do PT e do PC do B. Já Rosane era a indicada pelo PV. A decisão da esfera estadual da legenda não chega a ser uma surpresa e já se desenhava há algum tempo. Tanto é que representantes do diretório estadual do próprio PT já haviam estado em Araucária e verbalizado sua predileção ao nome de Rosane.

Agora, com o martelo batido, Rosane só não será candidata a prefeita de Araucária pela Federação Brasil da Esperança caso não queira. As convenções para sacramentar isso devem acontecer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, segundo o calendário eleitoral.

Com o nome de Rosane abençoado pela direção estadual da Federação a expectativa agora é como ela fará para unir a maioria do PT e do PC do B, que originalmente não a desejam como cabeça de chapa. Outra discussão é com relação à atração de novos partidos para essa coligação majoritária. Rosane tem verbalizado que gostaria de reunir todas as siglas da chamada frente ampla, como PSB, PDT, Rede e PSOL.

A vaga de vice de uma eventual chapa encabeçada por Rosane é outra discussão que deve ser acelerada a partir de agora. Pessoas próximas a ela dizem que ela parece ter uma predileção ao nome de Fábio Alceu.

Edição n.º 1422