Massa de ar polar mantém as temperaturas baixas por mais alguns dias em Araucária

Foto: Marco Charneski

A estabilidade atmosférica sentida desde a semana passada, onde a geada fez com que os termômetros chegassem a temperaturas negativas, promete continuar firme e forte no município. De acordo com a previsão do Simepar, as temperaturas não irão variar muito, permanecendo próximas dos 17°C, sem probabilidade de chuvas e baixa umidade do ar.

Nesta segunda-feira, 2 de agosto, ensolarada, a máxima chega aos 18°C. Sem condições favoráveis para temporais, a terça-feira, 3, será de sol desde as primeiras horas da manhã. Mínima de 8°C e máxima de 17°C. Na quarta-feira, 4, o tempo passa a ficar nublado na cidade, entretanto, as temperaturas não irão variar muito. A mínima de 7°C alcançará os 16°C ao longo do dia. Não há probabilidade de chuvas.