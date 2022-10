Massaria É Massa muda de endereço e expande o cardápio para os clientes

Desde 2020, a Massaria É Massa oferece gastronomia de qualidade com massas caseiras, de fabricação própria, com uma receita artesanal, molhos preparados com ingredientes frescos e aquele tempero caseiro que faz toda a diferença. As receitas, servidas em caixinhas ideais para transporte, são uma facilidade para quem vive na correria e prefere levar o almoço para outro lugar.

Inicialmente, o restaurante estava alocado em endereço próprio. Agora, mudou de endereço e está localizado no Shopping Central, também no centro de Araucária. “Quando recebemos o convite do Shopping Central para levarmos nossa estrutura e ampliar a gama de produtos oferecida aqui, ficamos muito empolgados e felizes por sabermos que nossa qualidade estava à altura dos outros restaurantes do shopping. Aqui, pudemos adicionar mais alguns pratos”.



Além da variedade de macarrões, o cardápio da massaria conta com lasanhas, panquecas, pratos executivos e marmitex, todos feitos com temperos naturais, o que garante o sabor caseiro aos pratos. No novo local, puderam ampliar e adicionar mais algumas opções como o Filé de Alcatra e o Filé de Peito à Parmegiana. Em breve, o famoso e tradicional Pierogi entrará como mais uma opção para os clientes.

Procurando sempre inovar na variedade e qualidade, Diogo Max, proprietário da Massaria, anuncia mais uma novidade que está chegando para a cidade: “Todos os sábados teremos Barreado no almoço. Agora você não precisa mais ir até Morretes para apreciar esse delicioso prato típico do nosso estado!”

O horário de atendimento é de segunda a sábado, com almoço das 11h às 15h, e de quarta a sábado, atendendo também no jantar, das 19h às 22h. Além de atendimento presencial, também há as opções de delivery pelo whatsapp (41) 3031-1022, sem contar no atendimento pelo Ifood.