Matagal em terreno localizado no Tindiquera incomoda vizinhos

Moradora do jardim Tindiquera reclama dos transtornos causados pelo mato alto em um terreno particular vizinho à residência da sua mãe. A área fica na Rua Marcelino Jasinski, esquina com a José Sokulski e a mulher diz que há tempos não vê serviços de roçada e limpeza naquele terreno. “Esta uma sujeira, o mato alto atrai insetos e bichos. Temos muito medo que a qualquer hora uma cobra possa aparecer aqui na casa da minha mãe. Isso sem contar que a sujeira do terreno acaba invadindo a calçada. Por diversas vezes os vizinhos tiveram que cortar o mato pra evitar que invada os demais terrenos”, disse a mulher.

Segundo a moradora, já foram abertos dois registros de reclamações na Prefeitura, solicitando a roçada urgente do mato, um no dia 8 de novembro de 2022 e outro em 8 de janeiro de 2023. Ela conta que a resposta foi que o proprietário do terreno já havia sido notificado. “Apesar disso, o mato continua alto e ninguém fez mais nada”, reclamou.

De acordo com a Secretaria de Urbanismo, o proprietário do imóvel foi notificado duas vezes, porém as multas retornaram, indicando que ele havia mudado de endereço. A SMUR explicou que o próximo passo é a publicação em Diário Oficial para anúncio da dívida e disse ainda que o Departamento de Fiscalização está tentando encontrar outros endereços para localização do proprietário.

Denúncias dessa natureza podem ser feitas no site da prefeitura: (Clique aqui), na parte de AutoAtendimento/Central da Cidadania/Fiscalização/Denúncia de Lotes sem Manutenção, pelo aplicativo Atende.Net ou ainda pessoalmente no Espaço Cidadão da Prefeitura.