Matergi inova e terá loja especializada em tintas

A Matergi Materiais de Construção dá um passo importante em sua trajetória de expansão e com a inauguração da Matergi Tintas, um novo segmento que surge com a proposta de atender de forma especializada o crescente mercado de tintas e acessórios para pintura.

A inauguração da loja está marcada para o dia 14 de outubro, a partir das 8h, e promete ser um evento momento especial para clientes e parceiros da empresa, reafirmando o compromisso da Matergi em oferecer produtos de qualidade, atendimento especializado e um portfólio cada vez mais diversificado.

A decisão de criar a Matergi Tintas reflete uma tendência clara no comportamento dos consumidores, que cada vez mais buscam lojas especializadas ao adquirir produtos específicos.”O cliente que precisa de tinta, por exemplo, tende a procurar diretamente uma loja que atenda exclusivamente essa demanda, em vez de buscar opções em um estabelecimento de materiais de construção geral. Com isso, a Matergi Tintas visa atrair não apenas o público tradicional de sua matriz, mas também um novo perfil de clientes que, até então, não viam a loja de materiais de construção como uma opção para produtos de pintura.” aifrmou a proprietária Elenise Gipiela.

A parceria estratégica com a Suvinil, marca referência em tintas, é um dos principais diferenciais da nova loja. A Matergi Tintas contará com toda a linha de produtos da Suvinil, oferecendo desde tintas para diversos tipos de superfícies e finalidades, até acabamentos diferenciados e texturas especiais. Além disso, a loja trará uma linha completa de acessórios para pintura, como pincéis, rolos, espátulas, lixas e outros itens essenciais, complementando a experiência do cliente que busca por soluções completas para seus projetos de pintura.

A inauguração do novo espaço, que acontecerá na segunda-feira, 14 de outubro, está repleta de atividades para o público. Às 8h30, será realizada a cerimônia de corte da fita, marcando simbolicamente a abertura oficial da loja, que será transmitida ao vivo em parceria com o jornal O Popular.

Logo em seguida, às 9h30, os pintores que visitarem a loja terão a oportunidade de participar de uma dinâmica interativa com um técnico da Suvinil, que demonstrará novas técnicas e esclarecerá dúvidas sobre os produtos da marca.

No período da tarde, a programação continuará com uma palestra direcionada a arquitetos, engenheiros e construtores, destacando as inovações do mercado de tintas e soluções para projetos de construção e reforma. A intenção é criar um ambiente de troca de experiências entre os profissionais do setor, fortalecendo o relacionamento da Matergi com esse público estratégico.

Durante todo o dia de inauguração, os visitantes poderão aproveitar um coffee break especialmente preparado para receber clientes, parceiros e profissionais do setor.

A loja terá uma série de produtos com preços promocionais, escolhidos cuidadosamente para atrair tanto os profissionais quanto os consumidores finais, que buscam economia e qualidade.

Outro diferencial da Matergi Tintas é seu mix de produtos complementares. Além das tintas da linha Suvinil, o novo espaço oferecerá uma ampla variedade de produtos, incluindo texturas decorativas, grafiatos, tintas projetadas, impermeabilizantes, selantes e ferramentas manuais e elétricas.

A empresa já anunciou que, nos próximos meses, a loja também passará a comercializar uma linha de tintas industriais, voltada para empresas e indústrias da região. Essa expansão faz parte da estratégia da Matergi de diversificar ainda mais seu portfólio, atendendo tanto ao consumidor comum quanto às necessidades específicas de grandes corporações, com produtos de alta performance e durabilidade.

Serviço

O endereço da Matergi Tintas será na Rua Luiz Armando Ohpis, 13, no bairro Estação. A inauguração acontece no dia 14 de outubro, a partir das 08h.

Edição n.º 1436. Nina Santos.