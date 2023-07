Matergi Materiais de Construção: 17 anos vencendo desafios e mirando no futuro

Celebrando em 2023 seus 17 anos de história no segmento de materiais de construção, a trajetória da Matergi traduz toda a resistência e resiliência da empresa, que segue vencendo os desafios, mirando em um futuro ainda mais promissor. A história da empresa iniciou em julho do ano de 2006 e de lá pra cá, foram muitos obstáculos superados, objetivos alcançados, trabalho duro, altos e baixos, mas com muitas conquistas.

“O sentimento de que todo o esforço realmente valeu a pena ganha cada vez mais força. Além do privilégio de fazermos todos os dias um trabalho gratificante, estamos rodeados por pessoas e empresas maravilhosas, que só fazem acrescentar mais ao nosso dia a dia. O maior presente desses anos foram as pessoas. Ganhamos clientes, mas sobretudo, fizemos amigos. Pessoas que abriram mais que as portas de suas casas, abriram seus corações e permitiram que houvesse uma sincera interação pessoal, Dividimos sonhos e alegrias”, declara Elenise Gipiela Donoso, diretora administrativa.

Foto: Divulgação. Matergi Materiais de Construção começou a escrever sua história em 2006.

Para comemorar a data, a Matergi decidiu presentear seus clientes com a campanha #toemcasanamatergi, com muitas brincadeiras e o gira roleta, onde as pessoas podem ganhar muitos brindes. E tem mais: os clientes participam de sorteios, confraternizações aos sábados e a cada R$50 em compras o cliente concorre a um cheque de R$1.000,00 para gastar em produtos na loja, válido até 29/12/2023.

Visão de futuro

Antenada com a evolução do mercado, a Matergi está em constante atualização para se manter competitiva, com destaques para a entrega Express, modalidade que o cliente recebe a mercadoria em até 3 horas após efetuar o pagamento; fabricação de ferragem armada sob encomenda; Televendas; E-commerce e Marketplaces Amazon, Shopee, Magazine Luiza. Além disso, os clientes podem contar com os serviços de mais uma empresa da marca, a Gipilajes, que trabalha com lajes a pronta entrega e sob encomenda.

Serviço

A Matergi Materiais de Construção está localizada na Av. Archelau de Almeida Torres, 2600 — Jardim Iguaçu. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 13h, e aos sábados das 8h às 18h.

Os telefones são: Televendas (41) 3643 5015 e E-commerce (41) 98847 5682. Acompanhe a Matergi nas redes sociais: Instagram @matergiconstrucao, Facebook Matergi Materiais de Construção, TikTok @matergi e site lojamatergi.com.br.

Edição n. 1371. Foto: Marco Charneski.