A Matergi acaba de alcançar um marco importante em sua trajetória ao receber o selo MercadoLíder Platinum no Mercado Livre, reconhecimento máximo concedido pela plataforma a vendedores que apresentam desempenho de excelência. A conquista reforça a presença digital da empresa e evidencia sua capacidade de aliar tradição e inovação em um mercado cada vez mais competitivo.

O selo é destinado apenas a lojistas que cumprem uma série de requisitos rigorosos, que vão desde volume expressivo de vendas e faturamento até a manutenção de altos índices de reputação, qualidade de produtos e eficiência no atendimento. Isso significa que, além de ter consolidado sua relevância no mercado físico, a Matergi também se destaca no comércio online, onde a confiança do consumidor é decisiva para o sucesso das transações.

Fundada há 19 anos, a empresa nasceu com o propósito de oferecer um atendimento diferenciado e entregas rápidas para clientes que buscavam praticidade e confiabilidade em materiais de construção. Nos primeiros anos, enfrentou os desafios comuns a novos empreendimentos, como a falta de estrutura própria de logística e a necessidade de conquistar gradualmente a confiança do público. Com o tempo, investiu na ampliação do portfólio, no treinamento da equipe e em soluções que colocassem o cliente no centro da operação.

Hoje, a Matergi é reconhecida pela eficiência de sua logística, capaz de realizar entregas em até 24 horas, e por um mix completo de produtos que cobre todas as etapas de uma obra. Em 2024, expandiu sua atuação com a criação da Matergi Tintas, fortalecendo ainda mais sua oferta no segmento. A entrada no mercado de vendas online, no entanto, se consolidou como um dos grandes diferenciais competitivos da empresa, ampliando sua base de clientes e tornando seus produtos acessíveis a consumidores de diferentes regiões do país.

A conquista simboliza mais do que uma certificação, é o reflexo de uma jornada construída com dedicação e foco em melhorias constantes. Ao unir tradição no mercado físico com a credibilidade conquistada no digital, a Matergi reforça sua posição como uma empresa que evolui junto com as demandas dos consumidores.

SERVIÇO

A Matergi Materiais de Construção está localizada na Av. Archelau de Almeida Torres, 2600 — Jardim Iguaçu. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 13h. Os telefones são: Televendas e whats oficial (41) 3643 5015
Acompanhe a Matergi nas redes sociais: Instagram @matergiconstrucao, Facebook Matergi Materiais de Construção, TikTok @matergi e site lojamatergi.com.br.

Edição n.º 1481. Maria Antônia.