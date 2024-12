Matheuszinho conquista mais duas medalhas de ouro em competições de nível internacional

Matheus Henrique Fonseca, mais conhecido como Matheuszinho, de apenas 12 anos, está escrevendo uma história de vitórias no jiu-jitsu. Agora em novembro ele conquistou mais duas medalhas de ouro para a sua galeria que, diga-se de passagem, é de fazer inveja a muitos lutadores.

O araucariense lutou em três campeonatos renomados: o primeiro foi o ADXC 7, no Rio de Janeiro, um dos maiores eventos de jiu-jitsu do mundo, onde enfrentou o campeão mundial Daniel 220. “O Matheus foi convidado para este evento e fez uma excelente luta com o campeão mundial, mas infelizmente foi finalizado. Esta foi a primeira luta kids da história do ADXC, fato que deu bastante visibilidade para o meu filho”, conta o pai Jhony.

Após retornar do Rio de Janeiro, Matheuszinho lutou no ADCC de Balneário Camboriú, organizado pela Confederação Internacional de jiu-jitsu; e no OPEN Itajaí da IBJJF, também de nível internacional, e foi campeão nos dois eventos. Inclusive ele tinha conquistado o 1º lugar este ano, nas duas vezes em que o ADCC aconteceu no Brasil, uma em Balneário Camboriú e outra em São Paulo.

Embora tenha dado exemplos de seu talento nos tatames por onde lutou, Matheuszinho precisa vencer uma luta ainda maior fora deles: a falta de patrocínio. O atleta precisa de apoio para continuar representando Araucária, pois tem recebido propostas para lutar por outros estados, o que não é o seu desejo. O patrocínio é para custear as despesas das competições.

Pessoas ou empresas interessadas em patrocinar o atleta podem entrar em contato pelo fone/WhatsApp (41) 99605-1188, ou pelo Instagram @matheuzinhobjj_, onde poderão ter suas marcas divulgadas para os seus quase 7 mil seguidores.

