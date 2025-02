Matheuzinho conquista medalhas de ouro no Mundial No-Gi Kids e no Taça São Paulo

O atleta araucariense Matheus Henrique Fonseca, mais conhecido como Matheuzinho, de apenas 12 anos, está se tornando uma lenda do jiu-jitsu. Recentemente, ele participou de duas competições importantes: o Campeonato Mundial No-Gi Kids 2025 e o Campeonato Taça São Paulo.

O treinador, Marcos Rosales, explicou que Matheus teve muita preparação, chegando a treinar seis horas por dia. Ele também relatou que o atleta estava bastante ansioso com as disputas, já que recentemente mudou de equipe e está treinando na Escola Mequi Galvão de Jundiaí.

Agora a preparação vai ser ainda maior, já que Matheuzinho irá participar do Campeonato Sul-Americano Kids no Rio de Janeiro, no dia 16 de fevereiro. Em maio, ele competirá no Campeonato Europeu, realizado na Itália.

Por ser em outro país, o atleta precisará de patrocinadores para financiar a ida dele para a competição. Pessoas ou empresas interessadas em patrocinar o Matheus podem entrar em contato com o treinador pelo número (41) 99255-0803, ou diretamente com o pai do atleta pelo número (41) 99605-1188.

Edição n.º 1451. Victória Malinowski.