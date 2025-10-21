O atleta araucariense Matheus Henrique Fonseca, o Matheuzinho como é mais conhecido no jiu jitsu, já perdeu a conta dos títulos que conquistou. Com apenas 13 anos, ele possui uma coleção de medalhas de fazer inveja a qualquer atleta com muito mais idade e participações em competições.

O garoto está indo muito além do que imaginou em seus próprios sonhos. Matheuzinho vai lutar nos Emirados Árabes Unidos. Isso mesmo! Ele garantiu vaga para disputar o World Youth Jiu Jitsu, o Campeonato Mundial Kids, que será realizado nos dias 16 e 17 de novembro em Abu Dhabi. A competição é considerada uma das melhores do mundo para as crianças da modalidade.

“O ano foi repleto de conquistas e grandes resultados para o Matheus, que vem se destacando cada vez mais nas competições. Logo no início da temporada ele demonstrou seu alto nível técnico ao conquistar o vice-campeonato europeu na Itália, um feito de enorme destaque internacional.

No cenário nacional, ele garantiu o 3º lugar no Brasileiro Gi e também um pódio duplo no Brasileiro Sem Kimono, ficando em 2º e 3º lugar em suas categorias”, relata o pai Jhonny.

E as conquistas do Matheuzinho não pararam por aí. Ele foi campeão do Open Kids Curitiba, campeão no Mormaii em Blumenau – vencendo nas categorias Gi e No-Gi, campeão do Floripa Open, campeão mundial CBJJC, campeão do ADCC São Paulo, campeão do Open Curitiba, campeão do ADCC América Latina em Itapema, campeão na segunda e terceira edições da Liga Mineira, entre outras competições. Ele ainda participou com destaque na 3ª etapa do Paranaense, consolidando sua regularidade ao longo do ano e se mantendo invicto na categoria há 3 anos.

“Com resultados expressivos em torneios nacionais e internacionais, Matheuzinho mostrou evolução, consistência e um espírito competitivo exemplar, considerado um dos principais nomes da sua categoria”, complementa o pai.

Segundo ele, Matheus quer muito lutar novamente no exterior, pois talvez este seja o empurrão que faltava para sua ascensão na carreira. “Matheus vem de uma série de vitórias, e seria muito importante ele lutar no Mundial Kids. Para que isso aconteça, precisamos de apoio para a viagem, que terá um custo bastante alto”, pede Jhonny.

Interessados em patrocinar o Matheus podem entrar em contato pelo fone (41) 99605-1188.

Edição n.º 1487.