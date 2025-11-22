Anotem esse nome: Matheus Henrique Fonseca, o Matheuzinho! O garoto que tem 13 anos e está voando alto no jiu jitsu acaba de ganhar mais um título super importante para sua carreira, o de campeão do Abu Dhabi World Pro, o Mundial Profissional de Jiu Jitsu, realizado nos dias 16 e 17 de novembro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O torneio é organizado pela Federação de Jiu Jitsu dos Emirados Árabes Unidos – UAEJJF desde 2012, e atrai competidores de 60 países, em todas as faixas. Matheus venceu na categoria 14 anos/42 kg – Faixa Amarela.

O atleta é reconhecido pela técnica afiada, ritmo agressivo e dedicação inabalável aos treinos. Formado nas bases do jiu-jitsu competitivo, Matheus construiu seu nome no tatame com performances consistentes e um estilo que combina estratégia, pressão e precisão. “Além dos títulos internacionais, ele segue representando sua equipe com orgulho, buscando evolução constante e inspirando novos atletas a perseguirem seus objetivos com disciplina e paixão”, afirma o pai Jhony.

Matheuzinho respira jiu jitsu e nem pensa em descansar, ele já está treinando para disputar o Mundial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo – CBJJE, que será realizado no dia 06 de dezembro, em São Paulo. Empresários interessados em patrocinar o atleta que é promessa no jiu jitsu, o contato pode ser feito pelo fone (41) 99605-1188, falar com Jhony.

Edição n.º 1492.