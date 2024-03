Mato toma conta da Rua Goiás e Meio Ambiente inclui a via na programação de roçadas

O trabalho de roçadas em canteiros, praças, escolas e outros locais, continua sendo realizado pelas equipes da Prefeitura de Araucária.

O problema é que em tempo de calor e chuva, o mato cresce muito acima do comum, quando comparado a outros períodos diferentes do ano. Nessa época também é comum crescerem as reclamações da população com relação ao mato alto em alguns pontos da cidade.

O alvo dessa vez foi a Rua Goiás, localizada no Jardim Iguaçu. Moradores reclamam que próximo à Escola Municipal Silda Sally Wille Ehlke, não tem calçadas e o mato está invadindo a rua. “É um perigo, porque as pessoas precisam andar pela rua porque o passeio está virado num matagal. A via precisa de roçada e é urgente!”, sugere uma moradora.

Questionada sobre o problema, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente informou que realizou vistoria no local indicado pelos moradores e deverá fazer a roçada em breve, inclusive o serviço já entrou na programação.

Edição n.º 1404