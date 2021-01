Matrículas do CEEBJA encerram em 18 de janeiro

Compartilhe esta notícia

Foto: SEED

O CEEBJA Araucária – Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos está com matrículas abertas para o ano letivo de 2021 e quem ainda não fez a sua, deve se apressar, pois o prazo encerra na próxima segunda-feira, 18 de janeiro. Para novas matrículas, os alunos deverão comparecer à secretaria nos seguintes horários: segunda e sexta de manhã, das 9h às 11h30, ou à tarde, das 13h às 15h30. Na quinta-feira o horário é das 14 às 16h, ou das 18h às 20h.

É necessário levar os seguintes documentos: RG e CPF do aluno (e do responsável se menor de 18 anos); histórico escolar completo, desde o 1º ano até o último ano cursado; declaração de transferência se estiver estudando; comprovante de endereço atualizado da Copel, em nome do aluno ou dos pais (caso não tenha, deverá pegar no CRAS); certidão de nascimento ou de casamento; declaração de vacinação em dia (menores de 18 anos); duas fotos 3×4. Para todos os documentos é preciso apresentar o original e cópia.

Serviço

O CEEBJA Araucária fica na rua Major Sezino Pereira de Souza, 419, no Centro. Mais informações pelo whatsapp 3642-1511.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1244 – 14/01/2021