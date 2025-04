Matrículas dos selecionados para o programa Autonomia e Renda começam nesta quarta (09)

Já foram divulgadas as listas de candidatos selecionados para a primeira chamada de matrículas dos cursos de Auxiliar de Serviços Diversos, Caldeireiro e Técnico em Soldagem, ofertados pelo Programa Autonomia e Renda Petrobras, no Polo Araucária do Instituto Federal do Paraná (IFPR). Os nomes podem ser conferidos no site autonomiaerenda.com.br/editais, por meio dos editais FAIFSul nº 16/2025 e nº 17/2025.

Os cursos têm como público prioritário pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, especialmente grupos minorizados. São priorizados, também, moradores de Araucária, Campo Largo e Curitiba.

A matrícula para os convocados começa nesta quarta-feira (09/04) e vai até segunda-feira (14/04), presencialmente, no Polo Araucária, localizado na Rua Luís Franceschi, 963, bairro Thomaz Coelho. Os suplentes convocados (classificados além do número de vagas) também devem levar a documentação exigida e aguardar, pois poderão ser chamados caso alguma vaga não seja preenchida ou haja desistências no início do curso.

Para a matrícula, é necessário ter ou realizar o cadastro no Portal gov.br e apresentar os documentos previstos no item 9.2 dos editais já citados. Os horários de atendimento no Polo Araucária são: quarta-feira (09/04) – das 15h às 20h; quinta-feira (10/04) -das 15h às 20h; sexta-feira (11/04) – das 15h às 20h; e sábado (12/04) – das 9h às 12h.

Os participantes do curso receberão bolsas-auxílio no valor de R$ 660 mensais durante o período de aulas. Para as mulheres com filho(s) de até 11 anos, a bolsa-auxílio será no valor de R$ 858 mensais.

Importante frisar que, caso algumas vagas não sejam preenchidas no período da primeira chamada de matrículas, poderá haver uma reclassificação e outros candidatos serem convocados para um novo período de matrículas. Portanto, é importante acompanhar as publicações junto aos aditas nº 16/2025 e 17/2025 no site autonomiaerenda.com.br/editais.

Sobre os cursos

Foram ofertadas 32 vagas para cada curso, o de Auxiliar de Serviços Diversos tem duração de 3 meses e o de Caldeireiro de 10 meses. Ambos são cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), ou seja, para quem já concluiu integralmente o Ensino Fundamental 1. O Curso Técnico em Soldagem tem duração de 2 anos e é voltado a quem já terminou o Ensino Médio. Todos os cursos possuem aulas no período da tarde e terão início no dia 05 de maio.