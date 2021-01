Mau tempo judia de motoristas que usam a rua Eli Volpato

Compartilhe esta notícia

Condições da pista já não são boas e mau tempo prejudica ainda mais a vida dos motoristas. Foto: Marco Charneski

É fato que reclamar das chuvas em tempos de estiagem como o que estamos vivendo quase chega a ser um sacrilégio. No entanto, pedindo perdão a São Pedro, caminhoneiros que usam a rua Eli Volpato, no Thomaz Coelho, têm sofrido ao longo das últimas semanas por conta do barreiro provocado pelo mau tempo.

Segundo eles, em condições normais, a pista já não é boa, mas as chuvas ajudaram a piorar ainda mais ter que dirigir pela região, que registra diariamente tráfego intenso de caminhões, já que é na rua Eli Volpato que estão instaladas boa parte das distribuidoras de combustíveis que abastecem o Paraná.

A rua Eli Volpato, para quem não está se localizando, começa no posto de combustíveis Cupim. Neste trecho, porém, a pista ainda está em boas condições. Porém, é só seguir mais alguns metros pela estrada que os desafios começam e o trajeto fica tenso mesmo no início do pool de combustíveis, seguindo até o seu final.

Questionados sobre a situação e se há alguma previsão de manutenção daquela via, a Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) afirmou que enviaria uma equipe ao local para verificar o que pode ser feito de forma emergencial. Porém, explicou que melhorias no local só podem ser feitas depois que o tempo se firmar, com dois dias de sol. Do contrário, qualquer intervenção vai acabar dificultando ainda mais a vida dos motoristas que trafegam pela região.

