Maus tratos: Protetoras resgatam coruja ferida que era mantida em cativeiro, mas ave não resistiu e morreu

Uma coruja-da-igreja, ave considerada rara e ameaçada de extinção e que supostamente estava sendo mantida em cativeiro, foi resgatada por duas protetoras independentes de Araucária na manhã desta segunda-feira, 12 de fevereiro, no bairro Costeira.

Segundo elas, tudo leva a crer que a ave estava amarrada por um barbante, e ao tentar voar, acabou se debatendo em um muro e machucou uma das asas.

Ao receber a denúncia de vizinhos, que viram a ave caída e machucada, as protetoras foram até o endereço fazer o resgate. Conforme orientações de um veterinário, elas medicaram a coruja e depois tentaram contato com a Secretaria do Meio Ambiente de Araucária, mas pelo fato de hoje não ter expediente nos órgãos municipais, a resposta não foi imediata. Elas então procuraram o Grupo Força Animal de Curitiba e foram orientadas a levar a coruja até eles para receber tratamento médico e destino adequado.

“Provavelmente quando fosse recuperada, ela seria encaminhada para o Instituto Onça-Pintada. O problema é que estávamos na metade do caminho, quando a corujinha infelizmente morreu. Ela estava extremamente magra e muito machucada, com um barbante ainda amarrado na asa, fizemos o possível para tentar salvá-la, mas não tivemos sucesso”, lamentou uma das protetoras. Ainda de acordo com elas, por se tratar de uma coruja rara e muito bonita, seu corpo foi encaminhado para empalhamento.

Maus tratos é crime

O que mais chama a atenção nesse caso é que a coruja-da-igreja é uma ave silvestre e é crime mantê-la em cativeiro. A coruja-das-torres, como também é conhecida, é uma espécie rara que está associada a lendas urbanas por causa do seu canto característico. “Vamos torcer pra que esse caso seja investigado, pois se trata de uma coruja em extinção e quem a prendeu com certeza sabia disso e merece punição pelo crime que cometeu. Foi muito triste o que aconteceu com essa corujinha tão linda, ela provavelmente estava em sofrimento, sem receber alimento e água e, pior que isso, estava presa, sem poder voar”, revelam as protetoras.

Denuncie!

Se alguém souber de alguma pista que possa levar à identificação da pessoa que estava mantendo a coruja em cativeiro ou mesmo se presenciar alguma outra situação de maus-tratos para denúncias, é o 3614-7483 (Secretaria do Meio Ambiente).