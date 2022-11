Maykon Batista criou canal no YouTube para mostrar o dia a dia de um motoboy

Da profissão perigosa à fama digital, o motoboy Maykon Batista vem conquistando seguidores nas mídias sociais, aliando o bom humor com a adrenalina das entregas cotidianas. Acumulando entregas e milhares de quilômetros rodados, há dois anos o araucariense decidiu criar um canal no Youtube, com vídeos que retratam o dia a dia da profissão. “Sempre sonhei em ter um canal e incentivado por amigos, comecei a gravar lives no Instagram e a fazer vídeos, até que nasceu o Diário do Motoka. A ideia foi tão espontânea e deu tão certo, que logo fui conquistando seguidores”, comemorou. Hoje Maykon tem mais de 8.600 seguidores no Instagram e pouco mais de 1.500 no youtube.





O motoboy contou que trabalhava em um consultório odontológico, depois saiu, comprou um carro e acabou virando motorista de aplicativo. Com a pandemia, não estava conseguindo manter as despesas do veículo e decidiu vendê-lo. Então comprou uma moto e começou a fazer entregas. Foi aí que os vídeos começaram. “No dia a dia do motoboy a gente vê tanta coisa e pensei que seria interessante contar essas histórias para as pessoas. Eu vou continuar fazendo isso e quero me tornar um youtuber, sobreviver dos meus vídeos”, disse o jovem.



Maykon também conquista a simpatia dos motoristas no trânsito, entregando bombons. Essa ideia ele teve durante uma ação solidária que realizou na Páscoa, com a ajuda de amigos, onde doou chocolates para crianças carentes. “As pessoas gostam de um agrado, elas se sentem importantes. Alguns recusam, mas a maioria aceita o chocolate e rasga um sorrisão”, comentou.



Siga o motoboy no Instagram @diariodomotoka ou inscreva-se no seu canal do youtube “Diário do motoka”.