MC Diego Soker lança música “Cidade Símbolo – Araucária Hip-Hop” com videoclipe no domingo (29)

No próximo domingo, 29 de setembro, o MC Diego Soker lançará sua nova música, intitulada “Cidade Símbolo – Araucária Hip-Hop”, acompanhada de um videoclipe que homenageia a cidade. O evento acontecerá na Praça da Bíblia, das 15h às 20h, em parceria com a Secretaria de Cultura e fomentado pela Lei Paulo Gustavo. O projeto tem como foco destacar a rica cultura local e os espaços mais emblemáticos da cidade.

“A música celebra Araucária, abordando a diversidade cultural e os pontos que fazem parte do cotidiano dos moradores. Com versos autênticos e uma batida envolvente, as raízes da cidade são exaltadas, transmitindo orgulho e pertencimento”, diz o MC.

Para o artista, o lançamento representa um marco importante para a cultura de Araucária, reforçando o papel do hip-hop como forma de expressão e conexão com a comunidade. Através do incentivo da Lei Paulo Gustavo, o projeto recebeu o apoio necessário para se concretizar e promover a valorização cultural da cidade.

“O videoclipe, que será divulgado nas redes sociais e plataformas digitais, proporciona uma experiência visual imersiva, explorando os principais pontos de Araucária e conectando a música à estética urbana da cidade. A expectativa é que a obra inspire outros artistas locais e eleve ainda mais a relevância da cultura periférica no cenário regional”, destaca o MC.

