Araucária ganha nesta sexta-feira, 30 de janeiro, seu primeiro McDonald’s. As obras foram iniciadas no último trimestre do ano passado e, tempo recorde, foram concluídas nesta semana. No primeiro dia de funcionamento a abertura do restaurante está marcada para às 11h.

A partir de sábado, no entanto, o McDonald’s Araucária já funciona em seu horário normal: todos os dias da semana das 9h às 23h.

O MC Araucária tem capacidade para receber simultaneamente 53 pessoas e oferece um ambiente contemporâneo, confortável e seguro. Além do consumo no local, a unidade conta com as facilidades do Drive-Thru e do Delivery, via app oficial do Méqui.

O prédio que abriga o MC Araucária tem dois pavimentos: o primeiro andar é dedicado exclusivamente ao atendimento dos clientes e salão, enquanto o segundo abriga a cozinha, ambos conectados por uma inovadora esteira tecnológica que transporta os produtos com maior agilidade.

Há vagas!

A unidade araucariense do MC gera mais de 45 postos diretos de trabalho. Parte dessas vagas ainda está disponível e não é exigida experiência previa. Então, se você está procurando emprego, entre em contato pelo WhatsApp 41 9989-6492 e saiba como se candidatar.

O restaurante do MC em Araucária fica na Avenida Victor do Amaral, 1709, ao lado do Shopping Pinheiros. Também é possível acessar o local pela marginal da Rodovia do Xisto.