Med Prev Araucária reforça importância dos exames preventivos no Outubro Rosa

O Outubro Rosa é uma campanha que incentiva as mulheres sobre a importância da realização de exames necessários para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante a campanha, entidades da sociedade civil como um todo realizam atividades de conscientização e prevenção à doença. A Med Prev se junta mais uma vez ao movimento, com a proposta de estimular as mulheres a buscarem um olhar para a própria saúde como um todo e destaca a importância dos exames preventivos.



“O câncer de mama é hoje uma das doenças que mais atingem as mulheres no mundo e também é uma das principais causas de mortes entre o público feminino. E isso acontece porque grande parte das pacientes recebem um diagnóstico tardio, em alguns casos já em fase terminal, dificultando as chances de cura”, ilustra o administrador da Med Prev Araucária.

Ele reforça a relevância das consultas médicas com especialistas, que irão solicitar a mamografia e outros exames adicionais de imagem, os quais poderão identificar a doença antes de as mulheres apresentarem sintomas, isto é, notarem alguma alteração na mama.



Os mais importantes

Durante o Outubro Rosa os médicos costumam solicitar a mamografia, exame mais conhecido para diagnóstico de câncer de mama, e deve ser realizado uma vez ao ano por mulheres acima de 40 anos, ou de acordo com a solicitação do médico, baseada no histórico da paciente.



Outro exame importante é o ultrassom da mama, muito usado para confirmar alterações presentes na mamografia, e quase nunca é usado sozinho como primeiro exame indicado pelo médico. Porém, o especialista pode solicitar esse exame caso a mama da paciente seja muito grande e firme e houver a presença de casos de câncer de mama na família.

Outro exame complementar à mamografia é a biópsia, especialmente quando o primeiro exame das imagens encontra algum tipo de alteração e nódulo nas mamas. Na biópsia, o profissional da saúde remove uma amostra das lesões das mamas para observar em laboratório se há ou não células tumorais que confirmem o diagnóstico do câncer.

O exame de sangue também está na lista, pois pode ajudar a identificar qualquer processo cancerígeno em pacientes com chances de tumores malignos, que é representado por proteínas em quantidades elevadas no sangue.



“Outros exames importantes são o Papanicolau (preventivo), importante para detecção do câncer de colo de útero; exames de ultrassonografia pélvica e transvaginal, para avaliar os órgãos do sistema reprodutor feminino, sendo possível detectar diversas doenças como mioma uterino, endometriose e cistos; e densitometria óssea, importante para detectar a Osteoporose, uma doença que atinge mais as mulheres do que os homens.



Preço acessível



Na Med Prev as mulheres as consultas e exames tem preços bastante acessíveis, até 70% menor do que as clínicas particulares,

Com ótimas condições de pagamento, parcelamento em até 12 vezes ou pagamento pelo PIX. Para marcar consultas, exames e procedimentos, a paciente nem precisa sair de casa, pode realizar tudo pelo fone (41) 3552-5257 ou WhatsApp (41) 99710-6333.

Serviço



As unidades da Med Prev Araucária ficam nos seguintes endereços: Avenida Victor do Amaral, 33 – Centro, próximo à Praça Dr Vicente Machado; e rua Fernando Suckow, 33 – Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. Visite também o site https://saude.medprev.online/araucaria/ e conheça mais sobre o Instituto.