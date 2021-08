Médica da Clínica São Vicente desmistifica tabus da amamentação

A importância do aleitamento materno está sempre em evidência e nesse mês de agosto, o tema ganha destaque. Para desmistificar alguns tabus sobre esta fase tão importante da vida da mãe e do bebê, a médica pediatra da Clínica São Vicente, Dra Patrícia Beleski Carvalho de Oliveira, dá dicas e tira dúvidas comuns a todas as mulheres. Ela concoda que antigamente o assunto era um tabu, mas afirma que nos dias atuais, já existe um entendimento maior em todas as classes sociais sobre a importância e benefícios do aleitamento materno. “Ainda presenciamos algumas posturas de ‘leite fraco’ ou ‘sexualização da amamentação’, mas muito pouco se compararmos com 10 anos atrás. Então devemos reforçar que não existe leite fraco, que o leite é adequado para o bebê e se modifica em cada fase do seu desenvolvimento. E destaco ainda que um dos maiores estímulos para produção de leite é a sucção do bebê”, orienta.

Outro tabu com relação à amamentação está relacionado ao ato de amamentar em público. Nesse contexto preconceituoso, as mulheres também conquistaram uma vitória. O Senado aprovou recentemente, em regime de urgência, projeto para penalizar com multa, a violação do direito à amamentação. O texto (PLS 514/2015) assegura o direito das mães de amamentar em local público ou privado sem sofrer qualquer impedimento. A matéria faz parte da pauta prioritária da bancada feminina na defesa dos direitos das mulheres e está sendo apreciada pela Câmara dos Deputados. A proposta estabelece que, mesmo havendo espaço reservado para amamentação nos estabelecimentos, cabe somente às mães decidirem se querem ou não utilizar o local. A pena para quem proibir a amamentação é de multa com valor não inferior a dois salários mínimos.

Para a pediatra Patrícia, o projeto representa um avanço, já que a mãe deve amamentar da forma que se sinta confortável, mesmo que seja em locais públicos, pois a amamentação deve acontecer quando o bebê tem fome. “Independente de onde a mãe estiver, ela e o bebê tem que ser respeitados e acolhidos pela sociedade, isso é um direito que lhe é garantido por lei”, elucida.

A mulher que trabalha fora e amamenta também ganha benefícios assegurados por lei. Durante a jornada de trabalho a mamãe tem direito a dois descansos especiais, de meia hora cada, para alimentação de seu bebê. “Ela também poderá sair uma hora mais cedo do trabalho por conta da necessidade de amamentar seu filho. No caso de funcionárias públicas, isso pode acontecer até o nono mês”, esclareceu a Dra Patrícia.

Cuidados especiais

O leite materno é o alimento perfeito, vem na temperatura adequada e é livre de contaminação. Para o bebê, reduz infecções como otite, pneumonia e diarreia, diminui a chance de alergias, protege contra obesidade, diabetes tipo 1 e tipo 2, contra neoplasias e melhora o cognitivo da criança. Para as mamães, protege contra o câncer de mama e ovários e diminui a chance de hemorragia peri e pós parto.

Durante o período da amamentação a mamãe deve ingerir bastante líquido, principalmente água, ter uma alimentação balanceada com frutas e verduras, evitando gorduras e alimentos ultra processados, não ingerir bebidas alcoólicas e drogas.

“A amamentação é uma prova de amor e um presente, um momento muito especial entre a mamãe e o seu bebê. As mulheres precisam se conscientizar disso”, finalizou a médica.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021