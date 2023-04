Médico alerta para o uso de vitaminas por grávidas sem prescrição

A morte de uma mulher grávida de 8 meses e do seu bebê, após ela ter utilizado um coquetel de vitaminas injetável, reacendeu a polêmica sobre o uso de suplementação durante a gestação. A injeção, indicada para aumentar a imunidade da futura mamãe, foi aplicada em uma farmácia de Cuiabá (MT). O caso ganhou as redes nos últimos dias.

Para buscar explicações e dicas importantes sobre o tema, o Jornal Popular conversou com o Dr. Claudio Bednarczuk, ginecologista e obstetra da Clínica São Vicente. Segundo ele, a indicação de suplemento de vitaminas na gravidez deve ser orientada por um médico, de acordo com a situação clínica de cada paciente. Isso porque os riscos de má-formação e desenvolvimento de doenças que interferem na saúde do feto dependem do histórico da mãe e das características de cada gestação.

“O consumo de suplementos sem orientação, inclusive, pode ser prejudicial para a gestante. Os suplementos de vitaminas C e E, por exemplo, são desaconselhados em gravidez de alto risco, pois aumentam o risco de uma ruptura prematura de membranas”, apontou. O médico complementou que a suplementação não pode substituir a alimentação durante a gravidez. “Durante a gravidez, a ingestão de macronutrientes, como carboidratos, proteínas e gorduras insaturadas, deve crescer de forma significativa. A necessidade de micronutrientes, que incluem vitaminas, minerais e oligoelementos aumenta ainda mais”.

Dr Claudio orienta que cada elemento exerce uma função essencial no desenvolvimento do feto, porém o consumo deve ser em doses adequadas para ter um efeito benéfico. Os mais recomendados são o Ácido Fólico – que ajuda a prevenir defeitos congênitos do cérebro e da coluna vertebral, apoiando o crescimento e o desenvolvimento geral do feto e da placenta; Ômega-3 – fundamental no desenvolvimento do cérebro e da retina do feto, também tem papel na determinação da duração da gestação e na prevenção da depressão pós parto; Cálcio – fundamental para ossos e dentes fortes; Ferro – ajuda os glóbulos vermelhos a fornecer oxigênio ao feto; Iodo – essencial para o desenvolvimento saudável do cérebro; Colina – importante para o desenvolvimento do cérebro e da medula espinhal do feto; Vitamina A – para pele e visão saudáveis, ajudando no crescimento ósseo; Vitamina B6 – que ajuda o corpo a usar proteínas, gorduras e carboidratos, como também a formar glóbulos vermelhos; Vitamina B12 – ajuda a formar os glóbulos vermelhos; Vitamina C – promove o desenvolvimento de gengivas, dentes e ossos saudáveis; e Vitamina D – constrói os ossos e os dentes do feto, ajudando a promover visão e pele saudáveis.

“A diferença entre o remédio e o veneno muitas vezes é a dose do mesmo, por isso, medicamentos, mesmo que simples vitaminas que parecem ser um remédio inócuo, em excesso podem fazer mais mal do que bem à saúde da mãe e do feto”, alerta o obstetra.

De acordo com ele, a suplementação de vitaminas é um procedimento muito comum na gravidez, pois nesse período o organismo costuma aumentar as demandas nutricionais. O procedimento busca garantir a saúde da mulher e do feto para evitar pré-eclâmpsia, crescimento fetal restrito, defeitos no tubo neural e no esqueleto, além de baixo peso ao nascer.

“O complemento, geralmente, é realizado com um comprimido multivitamínico projetado especialmente para grávidas. A suplementação não pode substituir a alimentação adequada nem permite o consumo de álcool, alimentos altamente processados, fritos, açucarados ou ricos em gordura saturada durante a gestação. Voltamos a frisar que a maior fonte de vitaminas está sempre numa boa alimentação e bem variada se possível”, reforça.

