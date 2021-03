Médico de UBS de Araucária morre de Covid-19

Compartilhe esta notícia:

William Quinto Maldonado, clínico geral lotado na Unidade de Saúde Básica do Boqueirão, se tornou mais uma vítima fatal da Covid-19. Servidor público da Prefeitura de Araucária desde 2011, ele faleceu neste domingo, 7 de março, depois de vários dias internado no Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba.

O médico tinha 55 anos e era natural do Peru, mas já estava no Brasil havia 28 anos. A equipe que trabalhou com dr Willian ao longo destes anos na UBS do Boqueirão está inconsolável. “É com profunda dor que nos despedimos dele. Médico dedicado e querido por todos. Linha de frente na batalha contra a COVID-19, não desistiu um minuto sequer em combater a doença e curar seus pacientes. Dr William será sempre lembrado pela sua dedicação, carinho e coragem. Nossos eternos agradecimentos por todo o seu trabalho e dedicação nestes 10 anos de exercício da medicina dedicado a população do município de Araucária” disseram em comunicado.

Em nota de pesar publicada em seu site, o Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM) lembrou que dr. Willian foi o 46º médico vitimado pela doença no Paraná. O profissional era casado com a senhora Monica Smak Batista Maldonado, tinha três filhos e era irmão de outro médico, já falecido. Ele foi cremado no Crematório Crematório Vaticano, em Almirante Tamandaré, nesta segunda-feira (8).

Natural do Peru, Willian nasceu em 4 de maio de 1966. Formou-se em Medicina pela Universidad Nacional Mayor de Santa Marcos, em seu país de origem, tendo revalidado o diploma em junho de 1993 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inscreveu-se no Conselho de Medicina do Paraná em fevereiro de 1997.

Dr Willian faleceu no domingo, 7 de março