Médico orienta sobre como cuidar da pele com a chegada da primavera

É de senso comum que o cuidado com o corpo não se trata apenas de estética. Pode até incluir no pacote, mas não é o foco real do autocuidado. Isso se refere também aos cuidados com a pele, que engloba precauções além do uso comum de produtos cosméticos. O médico clínico e residente de dermatologia Guilherme Ferreira Zonta, da Clínica São Vicente, abordará sobre esses cuidados, principalmente com a chegada da primavera.

Em um primeiro momento, o doutor deixa claro que a hidratação é fundamental para evitar que a pele fique ressecada e resulte em surgimento de irritações, alergias e inflamações. Para manter a pele saudável, é preciso seguir uma rotina de hábitos diários, cuidados preventivos e atenção às mudanças de estação.

“Na primavera, uma estação mais quente e seca, alguns cuidados são indispensáveis, como a proteção solar diária, mesmo em dias nublados, os raios UV podem causar manchas, envelhecimento precoce e o aumento do risco de desenvolver câncer de pele”, cita.

O doutor Guilherme também ressalta a importância da hidratação frequente. É bom sempre usar cremes ou loções adequados para o seu tipo de pele, principalmente em braços, pernas e rosto; ter cuidado com a exposição ao sol; evitar horários de pico, das 10h às 16h; e usar chapéus ou roupas leves que protegem a pele; alimentação equilibrada, incluindo frutas, verduras e alimentos ricos em antioxidantes, que ajudam na saúde da pele; evitar banho muito quente: a água quente resseca a pele; escolher banhos rápidos e mornos. “Além disso, não esqueça da limpeza adequada. Use sabonetes neutros e evite produtos agressivos que podem comprometer a barreira natural da pele. Mesmo pessoas mais jovens devem se preocupar com a pele. Atender pacientes a partir de 12 anos nos permite orientar desde cedo hábitos que vão evitar problemas futuros. Muitas condições de pele podem ser prevenidas ou tratadas de forma mais eficaz quando identificadas cedo. Consultas periódicas ajudam a manter a pele saudável e evitam complicações”, enfatiza.

O doutor também menciona que nesta época do ano ocorre o aumento de casos de dermatite de contato, alergias respiratórias e urticárias. A temperatura e a baixa umidade do ar ressecam a pele, favorecendo irritações. Já a poeira e o pólen colaboram com o surgimento de crises alérgicas em pessoas mais sensíveis. A poluição também possui uma grande influência, podendo agravar quadros alérgicos, já que partículas presentes no ar entram em contato com a pele e as mucosas, estimulando respostas inflamatórias.

Médico orienta sobre como cuidar da pele com a chegada da primavera
O médico cita que o tratamento depende da causa e da gravidade da alergia

“O tratamento depende muito da causa e da gravidade da alergia. Em casos leves, medidas simples como hidratação da pele, uso de sabonetes neutros e evitar o contato com o agente irritante já ajudam bastante. Quando há coceira intensa, vermelhidão ou descamação, podemos associar cremes calmantes e, em alguns casos, antialérgicos orais ou pomadas específicas, sempre com orientação médica. O ideal é identificar o gatilho para evitar recorrências”, descreve o especialista.

Em casos envolvendo idosos, onde a pele costuma ser mais fina e ressecada, a instrução é redobrar a hidratação e evitar banhos muito quentes ou demorados. Para as crianças, que possuem a pele mais sensível, o médico orienta o uso de produtos hipoalergênicos, evitar fragrâncias fortes e sempre observar reações a novos cosméticos ou alimentos. O especialista enfatiza que o acompanhamento médico é essencial em todos os casos, para assim ajustar o cuidado conforme cada necessidade.

SERVIÇO

O médico clínico e residente de dermatologia Guilherme Ferreira Zonta atua com o CRM 46530, com atendimento a partir de 12 anos, na Clínica São Vicente, que está localizada na Rua São Vicente de Paulo, n.º 250, no centro de Araucária. O telefone/WhatsApp para contato é o (41) 3552-4000.

