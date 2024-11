Médicos de Araucária foram homenageados pelo CRM-PR

Os médicos Ibraim Rodolfo Moreira Trippia e Hisaiti Hiromoto, ambos de Araucária, foram homenageados na tradicional cerimônia do Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) dedicada aos profissionais de medicina que completam o Jubileu de Ouro, 50 anos de profissão. O evento, realizado nos dias 19 e 26 de outubro, aconteceu no auditório da sede do Conselho, em Curitiba, e fez parte das comemorações alusivas ao Dia do Médico, celebrado em 18 de outubro.

A entrega do Diploma de Mérito Ético-Profissional ao Dr. Ibraim foi feita pelo presidente do CRM-PR, Romualdo José Ribeiro Gama e pela filha do homenageado, que também é médica, Andrea Cristina Trippia. O Dr. Hisaiti recebeu o Diploma do Dr. Sergio Medeiros Alves.

Foto: Divulgação. Ibraim Trippia recebeu o Diploma de Romualdo Gama e Andrea Cristina Trippia.

Ao todo 234 profissionais foram homenageados, grande parte deles recebeu formação em universidades do Paraná, sendo 81 graduados pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), 35 pela Universidade Estadual de Londrina, 26 pela Católica do Paraná e 19 pela Evangélica do Paraná. Outros 74 médicos obtiveram seus títulos em escolas superiores de outros estados.

Desde que foi instituída em 1986, a honraria já foi atribuída para cerca de 2 mil médicos com atuação no Paraná.