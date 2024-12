Médicos e enfermeiros de Araucária são capacitados para inserção do DIU de cobre

Médicos e enfermeiros da Atenção Primária de Araucária participaram de uma capacitação sobre o implante do DIU de cobre em mulheres em idade reprodutiva. O treinamento aconteceu entre 3 de outubro a 30 de novembro e envolveu 20 profissionais, sendo 8 médicos e 12 enfermeiros, que aprenderam a técnica para inserção do dispositivo que é contraceptivo.

As aulas foram ministradas por uma equipe da UFPR, a parte teórica pelos médicos ginecologistas Professor Rosires Pereira de Andrade e Bruno Jagher Fogaça e pelas enfermeiras Magna Mª Marques Bitencourt e Shunaida Naomie Sonobe. Os três últimos também participaram das aulas práticas, juntamente com as enfermeiras obstetras Marcia Regina Silva e Rute Barbosa.

Durante as aulas práticas foram realizados cinco mutirões aos sábados, onde foram chamadas as pacientes que estavam em fila de espera. No decorrer do projeto foram inseridos 332 DIUS, somando os dias de mutirão e as práticas nas unidades de saúde.

Geovana Metz Ferreira, responsável pela saúde da Mulher da Atenção Primária, disse que esta foi a primeira capacitação para médicos e enfermeiros no município, uma conquista que marca uma nova era na saúde reprodutiva, garantindo acesso facilitado e igualitário às mulheres, à redução de gravidez não planejada e, consequentemente à redução na mobimortalidade materno-infantil.

“Agradeço a todos que fizeram parte desse projeto, às agentes comunitárias de saúde que realizaram a captação das usuárias, assim como a divulgação do método contraceptivo. Agradecimentos também aos alunos que se dedicaram muito durante esse processo, aos tutores que dispuseram do seu tempo e expertise, como a Priscila Lopes Nogueira, que deu início a essa capacitação, e em especial a diretora do Departamento de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Regina Mendonça de Carvalho, que desde o início deu todo apoio ao projeto”, declarou Geovana.

Ela ainda completou que com a conclusão da capacitação, Araucária passa a contar com profissionais habilitados para a inserção de DIU em todas as unidades de saúde do município, não sendo mais necessário o encaminhamento das pacientes para realizar o procedimento em outros locais.

Sobre o DIU

O DIU de cobre é um dispositivo intrauterino não hormonal, indicado para prevenir a gravidez, sendo considerado um método anticoncepcional muito eficaz, tendo duração de 5 ou 10 anos.

Este dispositivo é uma pequena peça de polietileno revestido por cobre, inserido no interior do útero pelo ginecologista, capaz de alterar as características do útero e do muco cervical, diminuindo a mobilidade do espermatozoide.

